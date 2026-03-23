狗主人帶愛犬入餐廳拍片！店主砸毀600套餐具停業消毒：最基本

狗狗進餐廳後全部餐具要銷毀？河南有狗主人日前帶愛犬入餐廳並拍攝影片分享到社交平台，餐廳店家發現後將店內近600套餐具全部用槌子砸爛，表示當時沒留意到有人偷偷帶狗狗入餐廳，翌日即停業消毒，認為餐飲業者必須保障店內衛生，強調狗主人已公開道歉。有網友認為店家怕影響生意也是無奈，但許多人認為做法過火是在「博眼球」。

女狗主人帶愛犬坐餐廳梳化拍片

3月17日河南商丘，有女狗主人偷偷帶小狗入餐廳並拍攝影片上傳到社交平台，見到1隻白色小狗坐在梳化上，面前放了餐廳的盤子，正呆望鏡頭。餐廳店主發現後，將店內餐具全部銷毀。

片段見到，職員拿槌子打爛放在地上的多箱碟子，之後索性將碟子倒在地逐一打碎。

店家銷毀餐具稱要確保餐廳衛生

店主姜先生回應指，沒留意到有狗被帶入餐廳，他認為餐廳應乾淨衛生，「這是最基本的」。姜先生曾向警方查詢，民警認為狗主人拍攝的畫面無法證明小狗有使用該餐盤，他決定砸毀店內餐具，沒細算砸爛了多少餐具，大約在600套左右，包括碟子、杯子及筷子等，打算全換成即棄餐具。

店舖在事發翌日停業消毒，又指女狗主人已公開道歉，對方心裏很害怕及自責，不停向他道歉，解釋是無心之舉。

網友嘲過火：博眼球

事件引起熱議，雖有不少網友認同店家的公關手法，「老闆是懂行銷的」、「老闆也無奈，主人還發視頻，肯定會影響生意」，但許多人認為做法太過火兼浪費，「是為了博眼球麼」、「好搞笑博眼球」、「有點過了。狗看了也很鬱悶，沒必要發那麼大的火嘛」。

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文章授權轉載自《香港01》