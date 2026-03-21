以為做錯事…導盲犬遭乘客狂罵垂尾驚慌 後續聰明反應獲網讚：比我厲害

導盲犬是失明人士重要夥伴，不應遭受歧視。香港社群平台Threads瘋傳影片，有失明叔叔攜帶導盲犬從旺角站乘搭港鐵，沒想到被一名大叔不斷責罵，導盲犬露出驚慌舉動，「很害怕夾著尾巴，看起來不高興」。目擊者更透露，事件「從旺角鬧到葵芳」，幸好有其他乘客出面幫忙，也有港鐵職員到場處理。

目擊者補充，到達目的地後，導盲犬即專業地帶主人離開，沒有受事件影響，令目擊者大讚「比我厲害」。

影片引來網友熱議，紛紛批評大叔對待導盲犬的態度離譜，又對導盲犬的驚慌反應感到心酸，「好可怕的無知」、「狗狗尾巴垂下來，牠以為自己做錯事」、「香港真是有好多不文明的人」。

導盲犬不應遭受白眼。有女網友於3月18日晚上在Threads發布影片，指乘搭港鐵時，見到有1名攜帶導盲犬的失明叔叔被1名大叔乘客責罵，導盲犬因而露出驚慌反應，令她大感心酸，「很害怕夾著尾巴，看起來不高興，真的是很慘，平時導盲犬肯定會躺下或者趴下，知道要保護主人會立刻站起來，但尾巴騙不了人，夾著尾巴表示很害怕」。

影片長6秒，坐在座位的失明叔叔似乎正在生氣，導盲犬撐着身子守候在主人身旁，但眼神盡顯悲傷無奈。有港鐵職員在場處理。

原PO補充，幸好有其他乘客挺身幫忙失明叔叔，而即使經歷不快感到害怕，導盲犬依然保持專業，令她大讚「好厲害」，「這隻小狗很聰明，一到站就立刻走向門口，頭也不回地帶主人走，還帶主人搭電梯，比我厲害」。

影片於網絡廣泛流傳，有另1目擊者透露更多事件細節，「我看到這件事是由導盲犬和主人在旺角站上車開始發生的，看清楚原PO的照片原來已經在葵芳，所以整件事是從旺角吵到葵芳。因為我要在太子下車，我已經不知道之後發生什麼事，下車後立刻向車站的工作人員反映，如果沒記錯的話，坐在他們中間的那位伯伯，一開始本來就有幫忙調解，我想車站的工作人員已經很努力了。因為兩位叔叔都很激動，不斷罵粗口互相叫罵，沒誇張，應該幾個車廂都能聽到吵架的聲音。」。

也有大批網友為導盲犬感到心酸，指摘涉事大叔乘客離譜，「又是那些無知的廢物」、「狗狗眼神受委屈了」、「哭了」、「狗狗尾巴垂下來，牠以為自己做錯事」、「真慘，那隻狗狗很害怕，人家是導盲犬，你不應該騷擾牠的」、「導盲犬很好很聽話，牠們受過訓練，知道自己正在執行任務，卻還要被人責罵」、「香港真是有好多不文明的人」。

亦有網友表示曾遇見該失明叔叔帶導盲犬上車，讚這隻導盲犬「超級聽話高EQ」，「有有一次我和導盲犬的叔叔聊天，聊了很多關於他和狗狗的故事。導盲犬是經過長時間訓練、千挑萬選的超級聽話且高情商的狗狗。如果我看到有人欺負視障的叔叔和狗狗，我一定會像哥斯拉一樣站出來對付他！」、「上星期六有遇到，狗狗超乖」。

港鐵回覆《香港01》表示，3月18日晚上約10時，港鐵職員於一列荃灣綫列車上處理乘客求助，當時有乘客就攜帶導盲犬乘車持不同意見，經職員勸導後雙方繼續行程，而職員亦一直陪同該名視障人士完成車程。

港鐵指出，目前視障乘客可攜帶導盲犬進入鐵路處所範圍，輔助他們使用鐵路服務，希望乘客互相尊重，共同營造舒適及友善乘車環境。

現時港鐵容許失明人士攜帶導盲犬乘搭港鐵。

根據556B章《香港鐵路附例》第28條，除港鐵公司行使其絕對酌情決定權許可或准許者外，任何人不得將任何動物或其他禽畜帶進或帶上鐵路處所任何部份，但「陪同失明人的引路犬則不在此限」。

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文章授權轉載自《香港01》