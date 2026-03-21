快訊

「品木宣言」宣布全台撤櫃！官方曝最後營業日：感謝一路支持

健身教練服用非法「增肌神藥」喪失性功能 還有人失去生育能力

聽新聞
0:00 / 0:00

32歲女從不吃生食 拉出3公尺寄生蟲嚇壞！廚具生熟混用成元凶

香港01／ 撰文：雷思麗
深圳1名女子如廁後，發現自己竟拉出了長約3公尺的白色條狀物。示意圖／ingimage
深圳1名女子如廁後，發現自己竟拉出了長約3公尺的白色條狀物。示意圖／ingimage

注意！廚具生熟混用，很可能會誤吃蟲卵！近日，深圳1名女子如廁後，發現自己竟拉出了長約3公尺的白色條狀物，她拍攝影片後立即趕往龍華區人民醫院向醫生諮詢。醫生分析後，指該條白色條狀物實為牛帶絛蟲（寄生蟲），女子百思不得其解，稱自己從未吃過生食，疑惑怎麼會感染寄生蟲？醫生從其生活習慣分析後得出結論：砧板生熟混用惹的禍！

如廁排出3米長蟲

居於深圳的32歲張女士，她聲稱自己從不吃生食，連雞蛋、牛肉等食物都完全烹熟再吃，惟近日上廁所時拉出了條狀的不明白色物體，相信長約2至3米。張女士用筷子將白色物體夾起，仔細端詳了一番，「感覺像蟲子，有點害怕了」。她趕緊為該物體拍下影片，然後前往龍華區人民醫院就診。醫生看片後作出診斷，相信那張女士感染了牛帶絛蟲。

廚具生熟混用惹禍

張女士不吃生食，那麼感染源從何而來？醫生進一步詢問了張女士的生活衛生習慣，以推測她的感染路徑。張女士稱家中只有一塊砧板，牛肉、豬肉等生食和蔬菜、涼拌菜等熟食都放在同一塊砧板處理，使用期間也不做任何消毒，這種情況下，交叉感染的概率很大。

很多人認為，不吃生食就不會感染寄生蟲，但寄生蟲感染的路徑不止一條。醫生表示，生熟不分的烹飪習慣，廚房衛生死角得不到有效清潔，以及處理生肉後潔手不徹底都可能引發寄生蟲感染。

防範寄生蟲感染

醫生提醒：「砧板作為我們生活常用的物品，日常普通的消毒，如流水沖洗甚至是沸水沖洗是沒有辦法完全殺死寄生蟲的蟲卵的。」

龍華區人民醫院感染性疾病科主治醫生謝柳指出，防範寄生蟲感染有三點需要特別注意：

第一，砧板生熟分開，刀具餐具徹底消毒。

第二，盡量不吃生食。

第三，做好手部衛生。

延伸閱讀：

假摔車真性侵！鐵騎士將女友的姊姊拋草叢性侵　狡辯：她褲子滑落

這款水果竟是腎臟殺手！健康人士連吃4顆或致腎衰竭　最嚴重喪命

文章授權轉載自《香港01》

寄生蟲 醫生

延伸閱讀

陸5歲女童割扁桃腺後口鼻噴血亡 母淚控醫院隱瞞「切斷動脈」

「母胎單身」染菜花！與50歲老爸共用浴巾出事 醫警告1途徑也要防

一片洋芋片能燒出幾滴油？大陸網友實測嚇壞：天都塌了

懷孕大出血！臥床安胎驚見嬰兒有多指症 媽媽這樣說讓醫生動容

相關新聞

32歲女從不吃生食 拉出3公尺寄生蟲嚇壞！廚具生熟混用成元凶

注意！廚具生熟混用，很可能會誤吃蟲卵！近日，深圳1名女子如廁後，發現自己竟拉出了長約3公尺的白色條狀物，她拍攝影片後立即趕往龍華區人民醫院向醫生諮詢。醫生分析後，指該條白色條狀物實為牛帶絛蟲（寄生蟲），女子百思不得其解，稱自己從未吃過生食，疑惑怎麼會感染寄生蟲？醫生從其生活習慣分析後得出結論：砧板生熟混用惹的禍！

陸9歲男童被安排坐後車箱往返1000公里 生父稱「孩子同意」

中國大陸一名9歲男童晨晨（化名）早前與家人出遊期間，被生父塞車輛後車箱，家屬事後竟回應「事前已徵得孩子同意」，引起輿論關注。3月19日，廣東佛山市中級人民法院晨晨訴生父劉先生及繼母侵害生命權、身體權、健康權一案進行二審開庭。庭審期間因出現「特殊情況」，尚未進入質證環節即宣布休庭，將另行擇期開庭。

噁！鋼製吸管驚見有蟲在蠕動 她問：這是什麼？網提醒要小心

一名女網友使用鋼製吸管飲用氣泡飲料時，驚見吸管口出現咖啡色爬蟲，讓她感到噁心。經網友分析，推測該生物為蛞蝓，提醒吸管需保持清潔，以避免寄生蟲感染。

央視AI片隱喻美伊戰 「白鷹壞、波斯貓可憐」連娃都看懂

中國民間AI短劇「霍去病」在全球爆火，如今中國官媒也如法炮製，還被解讀拿來諷刺美國。央視近日發布其製作的5分鐘AI短片「流金谷恩仇錄」，以「動物江湖」隱喻美伊戰爭，敘述白鷹盟（美國）以強大武力控制流金谷（中東）、玄鐵髓（石油），結果是大量消耗銀庫，人心離散，最終得不償失。視頻發布一天就收穫點讚超130萬。中媒稱，有6歲童指著屏幕說「白鷹壞，波斯貓可憐」，家長不敢相信「這是官方視頻？妙啊」。

「雪山救狐狸」熱哏 南部戰區跟上…戀人變竊密黑手

「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」，近日一系列「雪山救狐」的短視頻在多個平台爆火，廈門公安也根據網絡熱哏發布AI反詐短視頻，以AI短劇、民間故事、硬核反詐的結合，引得網友點讚。解放軍南部戰區也跟上這波熱點，從醬板鴨劇情突然接上了「完美戀人可能是竊密黑手」，提醒網友重視國安。

一片洋芋片能燒出幾滴油？大陸網友實測嚇壞：天都塌了

洋芋片作為全球化美食，世界各地每天都有無數人正在享用，但其經油炸的製作過程，不免令人憂慮是高脂食品！近日微博有多名網友拍片實測，展示一片洋芋片用火燒之後，竟然出現「滴油」情況，測試結果令洋芋片愛好者看得心驚膽跳，直呼「天塌了」，而「一片洋芋片能燒出幾滴油？」更成為微博熱門話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。