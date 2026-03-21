陸9歲男童被安排坐後車箱往返1000公里 生父稱「孩子同意」

中國大陸一名9歲男童晨晨（化名）早前與家人出遊期間，被生父塞車輛後車箱，家屬事後竟回應「事前已徵得孩子同意」，引起輿論關注。3月19日，廣東佛山市中級人民法院晨晨訴生父劉先生及繼母侵害生命權、身體權、健康權一案進行二審開庭。庭審期間因出現「特殊情況」，尚未進入質證環節即宣布休庭，將另行擇期開庭。

晨晨生母汪女士接受《中國新聞周刊》等媒體採訪時表示，對於「特殊情況」不便透露。目前案件尚未有進一步進展。

事件回顧：2023年暑假自駕桂林 男孩被安排坐後車箱

2021年，汪女士與劉先生協議離婚，晨晨撫養權歸劉先生。2023年暑假，晨晨隨生父、繼母、祖父母從佛山自駕往返桂林，行程約1000公里。車上乘坐4名成年人及繼母的2名子女，座位不足，晨晨被安排蜷縮在後車箱，身旁還放置嬰兒車。

汪女士表示，後車箱下方有電池，存在爆炸起火隱患；高溫天氣下，孩子易中暑熱射病。「孩子告訴我當時很熱很暈」，她認為，此事已超出家務事範疇，構成對孩子健康的侵害。

2024年11月，汪女士通過訴訟成功取得晨晨撫養權。2025年4月，晨晨以生命權、身體權、健康權受侵害為由，將生父劉先生及繼母訴至法院，要求二人公開賠禮道歉。

一審判決：構成健康權侵害 未支持公開道歉

一審法院認為，二被告放任未成年人乘坐後車箱，構成對孩子健康權的侵害，判令支付精神損害撫慰金3000元。但以侵權行為未造成不良社會影響為由，未支持公開道歉請求。

庭審中，劉先生承認曾讓孩子坐後車箱，但稱僅在高速路段行駛一兩個小時，且事前徵得孩子同意。他否認存在精神虐待，認為該行為屬社會普遍現象，並提起上訴。

汪女士隨後也上訴，核心訴求為要求對方公開道歉。

劉先生回應：越野車無隔擋 孩子自願 一路走走玩玩

2025年7月，劉先生接受《大象新聞》採訪時表示，其車輛為越野車，前排與後車箱無隔擋，空氣流通，孩子未感到悶熱。他強調，他們是一路走著玩著，也並不是全程都在開車。

他又稱，出發前徵求孩子意見，若想去桂林旅遊，座位有限，可清空後車箱只帶嬰兒車。孩子當時年齡小，自願同意，並非現在蜷縮狀態。

《中國新聞周刊》多次致電劉先生，電話無人接聽。

法院提醒：父母應給孩子情感支持 勿讓孩子夾在衝突中

一審判決書特別提醒，汪女士、劉先生作為父母，本應為孩子創造溫馨和睦家庭環境。離婚後更應給予情感支持與安全感，把對孩子的傷害降到最低，不要讓孩子被迫卷入父母衝突，成為夾縫中的孩子。

案件二審因「特殊情況」休庭，後續開庭時間待佛山市中院另行通知。

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文章授權轉載自《香港01》