一片洋芋片能燒出幾滴油？大陸網友實測嚇壞：天都塌了

洋芋片作為全球化美食，世界各地每天都有無數人正在享用，但其經油炸的製作過程，不免令人憂慮是高脂食品！近日微博有多名網友拍片實測，展示一片洋芋片用火燒之後，竟然出現「滴油」情況，測試結果令洋芋片愛好者看得心驚膽跳，直呼「天塌了」，而「一片洋芋片能燒出幾滴油？」更成為微博熱門話題。

薯片燃燒時，見到不斷有油滴出。（微博視頻截圖）

網友實測燒洋芋片 愛吃洋芋片者表示「天塌了」

大陸多名網友上載「燒洋芋片」影片，顯示洋芋片含油量多得驚人，不少人看片後大感震驚，直播「洋芋片背叛我！」。

有網友好奇表示「我有一個新建議：既然洋芋片出油率這麼高，為什麼還要種菜籽？」，還有不少網友稱「你這樣讓愛吃洋芋片的我怎麼面對洋芋片？」，有關影片讓不少洋芋片愛好者崩潰，慘號「天塌了」，有人更稱「難怪都說吃完一包洋芋片，等於吃6大碗米飯」、「真的天塌了」、「嚇人，我最愛洋芋片」。

營養學專家發聲：吃洋芋片的風險來自「過量」

「燒洋芋片滴油」的影片令網友震驚，不過，雖然洋芋片屬高油零食，但世界衛生組織（WHO）及印度營養學專家杜加博士（Durga Priyadarshini R, PhD）都曾就此發表觀點，一致認為吃洋芋片的風險是來自「過量」與「替代正餐」，而非「偶爾食用」，因此不頻繁食用，並以蔬菜、全穀物、優質蛋白為主食，不會造成長期傷害。

網友：所有零食也不應吃過量

聽到專家分析洋芋片可以適量食用，網友才稍鬆口氣，表示「我願意為了這點油買單」、「說到洋芋片，好久沒吃了謝謝你提醒我」、「我只是愛吃，我又不是天天吃」，畢竟作為世界級的最普通零食，洋芋片的安全性的確受到關注，而所有零食也不應吃過量其實就是常識。

延伸閱讀：

陪妻練車被甩到腦梗塞 男子說話困難急就醫 揭坐車做漏1事導致

星男童帶玩具槍被機場保安攔下 全家無法登機多花$18,000買機票

文章授權轉載自《香港01》