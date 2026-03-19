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公司宣布裁員！員工「搶著擺爛」主管看傻 網笑翻：這點錢才不陪你演

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族摸魚示意圖。圖／pakutaso
上班族摸魚示意圖。圖／pakutaso

遇到好工作難，遇到好公司更難。近日有公司宣布裁員，本來期待能刺激員工彼此競爭，沒想到員工知道消息後反而「更加擺爛」，只希望自己能比同事更早被裁掉。荒謬趣事意外引起共鳴，直呼這情況「跑就對了」。

有網友在中國社群微博上以「公司決定裁員後所有人都擺爛了」為題轉發文章，該文原PO稱公司最近打算縮減人事，某部門內2個同職位的員工只打算留1個，本來原PO以為自己能旁觀一場精彩內鬥，「沒想到2個人更加擺爛了」。

原PO好奇之下便偷聽2人對話，才得知2人認為，若成為留下的人，意味著將負擔2人份的工作，說不定還會被減薪，不如現在就拿資遣費走人，否則之後可能被公司壓迫到自己辭職什麼都沒有。接著2人便開始清點手上的工作，企圖將工作丟給對方，一到下班時間2人都「跑得飛快」。

原PO笑說，這情形連主管都傻眼了。本來想用裁員的方式讓員工繃緊神經，沒想到員工也不笨，「給多少錢做多少事」，這點錢才不陪他表演。

「爭搶被裁」的奇葩情況吸引不少關注，有人也留言分享，「最近有裁員風聲，主管找績效最差的2人談話，現在2人爭著擺爛，恨不得第2天就被人事叫去辦離職手續」、「之前我們部門要裁掉1個人，全部門都在擺爛」、「爛工作沒有贏家，先跑先贏」、「我現在就這樣，同事被裁拿了資遣走人，剩下的我，薪水沒加，工作翻倍」、「被裁員很開心拿了16萬（約新台幣75萬元）走人」。

也有人表示，聽過有公司業績不佳，把設計部以外的人都裁光了，也都付了N+1個月的資遣費，結果沒幾個月，公司破產，留下的設計部1塊錢都沒拿到，還被欠了1個月薪水。

資遣費 裁員 薪水

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