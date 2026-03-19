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扯爆！洋芋片打開只有「1片」網轟離譜 業者解釋原因給補償
近年不少消費者發現，零食包裝看似沒變，但實際內容量卻有縮水的情況。根據中國微博帳號「后浪視頻」報導，中國廣西一名女子於3月15日購買一包12克裝的樂事洋芋片，未料打開後竟只看到一片完整洋芋片與少量碎屑，讓她當場傻眼，氣得質疑，「這樣也叫12克，不會太誇張嗎？」
對此，樂事薯片客服回應表示，該情況大多屬於生產流程中的異常狀況，發生機率相當低。由於12克為小包裝產品，本身重量較輕，若在產線上出現類似「空包」或內容不足的情形，可能未被設備成功辨識，或原本已被剔除的不良品誤入包裝箱中，詳細原因仍需由工廠進一步調查釐清。
客服人員也說明，若消費者遇到類似問題，可向品牌客服反映，通常會提供補發或退款處理。以本案例而言，因原商品為小容量包裝，業者提出補發三包40克產品作為補償方案，供消費者體驗。
事件曝光後在網路上引發熱議。有網友批評品質控管不佳，認為「消費者花錢不是在碰運氣」、「洋芋片包裝裡空氣本來就多，但只剩一片就離譜」，甚至有人調侃是否以後開封都要錄影自保；也有網友感嘆產品份量越來越少、價格卻逐漸上漲。
不過，也有部分網友持較理性看法，認為這應屬偶發的機器失誤，只要透過客服申請補發或退款即可解決，無須過度放大。
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