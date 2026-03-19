海拔3614公尺上班、方圓10公里無人住 四川一職位被指「I人天堂」

近日，四川涼山州發布2026年上半年事業單位公開考試招聘工作人員公告，計劃招聘521人。其中，涼山州木佛山廣播電視轉播台「廣播電視傳輸覆蓋」崗位僅招1人，招聘條件中的特殊描述迅速成為網路熱點。

該崗位明確註明，工作崗位在涼山州昭覺縣海拔3614公尺的木佛山山頂機房，方圓10公里無人居住，要求身體健康、無高原反應。報考條件為1992年3月17日及以後出生（即34歲以下），本科需電子信息工程、電子科學與技術、通信工程等相關專業，研究生需通信與信息系統、信號與信息處理、計算機應用技術等專業，面向全省招考。

3月12日公告發布後，該崗位迅速引發網友熱議。不少人留言稱：「特別適合社恐的人」、「社恐人的天選工作」、「環境安靜，沒人打擾」、「工資都沒地方花」、「i人天堂」。

工作內容與生活條件

據了解，該崗位主要工作是在山頂機房監控設備，出現故障時自行檢修，能更換零件就處理，無法修復則返廠維修。機房內基本生活設施齊備，有水、有電、有網路，工作人員需自己做飯。

3月17日，《紅星新聞》記者以考生身份咨詢招聘單位涼山州木佛山廣播電視轉播台。工作人員表示，單位已在山上運作幾十年，有成熟的保障流程，安全與生活方面不必過於擔心。但同時坦承，山上為封閉環境，生活條件與城裡相比肯定有差距。

該崗位實行輪班制，通常每月在山上駐守時間不低於半個月。不在山上時，需返回單位協助行政後勤工作。山頂距縣城10多公里，開車約需2個多小時。

3月17日上午，該崗位已正式啟動報名。招聘單位表示，目前咨詢人數較多，顯示出不少人對這一「安靜」又特殊的崗位感興趣。

這一招聘信息也讓公眾看到偏遠高山廣播電視轉播台的堅守與不易。事業單位招聘報名預計將於近期截止，符合條件的考生可關注涼山州委組織部、涼山州人力資源和社會保障局官方渠道報名。

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文章授權轉載自《香港01》