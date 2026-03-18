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號稱清朝太后吃了起死回生？陸9旬嬤花百元買神藥 開箱竟是即食品

香港01／ 撰文／盧詩文
銷售人員聲稱這款藥丸是「南京同仁堂」出品，甚至誇大其詞稱「清朝太后吃了能起死回生」。圖／取自華商報大風新聞
銷售人員聲稱這款藥丸是「南京同仁堂」出品，甚至誇大其詞稱「清朝太后吃了能起死回生」。圖／取自華商報大風新聞

近期，大陸西安一名九旬婆婆花費人民幣100元（約新台幣463元）購買了五顆號稱能「起死回生」的「宮廷御膳保芯丸」。銷售人員更號稱，「清朝太后吃了都起死回生」然而，婆婆家人拆開包裝後才發現，能起死回生的神丹妙藥竟只是普通的即食食品，連保健品都不算。

花百元購入神藥竟是「即食食品」

據《華商報大風新聞》報導，孟先生描述，其90歲的母親雖然高齡但頭腦清楚、喜歡玩手機，但也因此被一些販售保健品、教授「功法」的陌生人盯上。銷售人員在電話中對老人家大打親情牌，聲稱這款藥丸是「南京同仁堂」出品，甚至誇大其詞稱「清朝太后吃了能起死回生」。

在銷售人員的「專業解讀」和親情攻勢下，婆婆最終花費人民幣100元購買了五粒藥丸並對產品深信不疑，即便子女拆穿謊言，婆婆都仍將這五顆成份不明的藥丸視若珍寶，打算留待「關鍵時刻救命用」。

孟先生提供的「宮廷御膳保芯丸」包裝顯示，這款名為「御茗堂」的產品完全沒有「國藥准字」或「健字號」標識，意味著它既不是藥品也不是保健品。其包裝盒上明確標註產品類型為「即食食品」，配料表顯示主要成份僅為：玉米澱粉、蛹蟲草、黑果枸杞、藿香、益智仁。

此外，這款包裝精美的「神藥」並無任何與南京同仁堂關聯的資訊，包裝上的服務熱線撥打後顯示為空號。

廠家已列異常名單

透過「天眼查」平台查詢發現，該產品的生產商「亳州禾善堂健康產業發展有限公司」成立於2020年，地址位於安徽省亳州市。

然而，該公司在今年2月初已被大陸市場監督管理局列入經營異常名單，原因是「透過登記的住所無法聯繫」。且該公司留下的多個聯絡電話，均處於停機、無法接通或無人接聽狀態。

雖然金額較少且維護權益艱難，但孟先生憤怒表示，「百元雖少，但理必須講清」。他理解老人家年紀變大，希望身體健康，平時加的陌生人「不外乎都是讓她花錢買課、買保健品的人」。他不擔心亂買保健品浪費點錢，但擔心吃「神藥」吃出問題。 婆婆被騙後，孟先生一氣之下將銷售人員刪除，但希望事件曝光後，避免更多長者受騙。

該產品的生產商已被大陸市場監督管理局列入經營異常名單。圖／取自華商報大風新聞
該產品的生產商已被大陸市場監督管理局列入經營異常名單。圖／取自華商報大風新聞

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文章授權轉載自《香港01》

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