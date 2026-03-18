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人型機器人突現蹤澳門街頭！婦人慘被嚇壞當街飆罵 身體不適送醫
澳門一名婦人本月某天晚上在街頭怒罵一台人形機器人，相關影片在網路上瘋傳。警方告訴法新社，她被機器人嚇到身體不適，送醫治療後出院，但強調警方並未扣押該機器人。
法新社報導，網路上廣為流傳的影片顯示，這名婦人怒氣沖沖地質問一台機器人，機器人則揮舞著金屬手臂，引來好奇的路人圍觀。
她的手激動指向機器人，同時用廣東話破口大罵：「我現在心怦怦跳，那麼多東西不做，做出這種事來。」
警方今天告訴法新社，他們接獲報案，稱這名婦人使用手機時，突然發現身後有機器人而受到驚嚇。
根據警方聲明，該名婦人並未受傷，也沒跟機器人有任何肢體接觸，但需要送醫治療，目前已經出院，並未追究此事。
香港無線電視台（TVB）日前報導，機器人事後遭警方「押走」。
社群媒體上的影片也顯示，員警帶著機器人離開。但警方強調並未扣押該機器人。
警方指出，這台機器人是由一名50多歲澳門男性操控，他說自己正在進行測試，打算用機器人來宣傳生意。
警方已提醒他操作機器人時應提高警覺，避免對路人造成危險或驚嚇。
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