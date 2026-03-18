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私家車甩尾衝向路邊 母親快速抱孩子躲過一劫 丈夫嘆：真是福大命大
3月16日，甘肅張掖市有私家車被撞後失控甩尾，即將撞向路邊的幼童，在千鈞一髮之際，母親瞬間將他抱起迅速逃離。幼童父親透露，妻子事後回想仍感到極度恐慌，所幸兩人都平安無事。
閉路電視畫面顯示，3月16日中午11時47分許，在一處道路交叉口，一名女子與幼童在店門前的空地行走。此時，一輛黑色私家車左轉行駛時，被一輛直行的貨車撞到車尾，私家車瞬間失控甩尾撞向路邊。在即將撞向幼童時，該女子立即抱起他逃離，險些摔倒。
《極目新聞》報道，幼童父親趙先生在事發地附近開店。他介紹，事發時他不在店內，妻子來電告知他店外發生車禍，救護車和消防車已到場處理。在翻看閉路電視時，他發現妻子和兒子歷險，所幸躲過一劫，「真是福大命大，孩子和老婆都沒受傷。兒子才一歲半，太小還不懂事，我老婆事後回想稱是真嚇人」。
趙先生稱，兩車發生碰撞時，私家車的後備廂瞬間被撞開，車內物品散落一地。事後，消防、急救等救援人員趕到現場，傷者被送往醫院，交警處置現場並拖走事故車輛。
網友看法：
這反應超過全國99.99%女性
為母則剛應該不是句假大空的話
這媳婦娶值了，身手敏捷，反應迅速，臨危不亂
我滴天，一點沒遲疑，偉大的母愛
這媽媽也是反應快哦，一看就是個聰明人
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文章授權轉載自《香港01》
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