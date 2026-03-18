小學不准寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」 網友考證有驚人發現

中文字分「口語」和「書面語」，但「雪糕」是否書面語呢？有港媽於社交平台Threads發圖發文，指其就讀小學的孩子於中文作文中寫「雪糕」，卻被老師圈起改正為「冰淇淋」。港媽大感不解，疑惑「為什麼中文作文不能寫雪糕？要寫冰淇淋？」。

帖文引來網友熱烈討論，激辯「雪糕」到底是否書面語，「一直都寫雪糕」、「70 後話你知，我由細到大香港讀書都係教冰淇淋，但出來做事，自己就寫雪糕」、「但我當年讀小學的時候真的是學冰淇淋，80後路過」。

也有網友認真「考證」，發現大文豪魯迅日記、教育局課程發展處中國語文教育組製定的《小學學習字詞表》，甚至香港法例《冰凍甜點規例》，都有使用「雪糕」字眼，認為書面語寫「雪糕」沒有問題。港媽則回覆會向老師及學校了解清楚，「之後看看什麼情況，再解釋給小朋友知道」。

「點解中文作文唔可以寫雪糕？要寫冰淇淋‍？」該港媽於3月14日在Threads發布圖片，指其就讀小學的小朋友於中文作文中寫「雪糕」，被老師更正是「冰淇淋」，她大感不解，明言「香港只有雪糕車，無冰淇淋車」。

小學作文寫「雪糕」 被老師改正「冰淇淋」

從圖片見到，其小朋友於小學作文中，寫上「吃雪糕」，但老師以紅筆圈起「雪糕」2字，並在上方寫上「冰淇淋」。

網友激辯「雪糕」是否書面語

網友看後議論紛紛，有人認為「雪糕」屬於書面語，「我個年代係冇問題、雪糕都係書面語」、「香港不嬲可以用『雪糕』做書面語……（遲下『沙律』都要寫成『沙拉』了）」、「我們來分析一下這個字，冰淇淋的冰是指凍的東西，淇淋是英文 Cream 的翻譯而來。相反雪糕才是完整的中文，用雪做的糕點」。

引用魯迅日記證「雪糕」無問題 教育局、法例都有寫「雪糕」

更有網友認真「考證」，從歷史文學、教育局官方用字，甚至香港法例文件，認為「雪糕」確實可作「書面語」用。網友舉例，文學巨匠魯迅於1927年5月在廣州生活期間，所寫日記包含「至安樂園食雪糕」，認為反映近百年都有用「雪糕」作書面語。

亦有網友發現，教育局課程發展處中國語文教育組製定的《小學學習字詞表》，以及香港法例第132章《冰凍甜點規例》第10條，都有使用「雪糕」字眼，證明「雪糕」並非只是口語，「其實政府由以前到而家都係寫雪糕，我唔認為寫雪糕係錯」、「雪糕係現行法例上使用名稱，邊個質疑香港法例條文？」。

不同年代網友：讀書已教「雪糕」屬於口語

不過亦有不同年代網友表示讀書時已教「雪糕」屬於口語，書面語是「冰淇淋」，「70 後話你知，我由細到大香港讀書都係教冰淇淋，但出來做事，自己就寫雪糕」、「但我當年讀小學的時候真的是學冰淇淋，80後路過」、「90後表示小學個時已經教雪糕同朱古力係口語，正式書面語要寫冰淇淋同巧克力」、「雪糕不是所有華人明白是什麼。早年香港教寫書面語是寫冰淇淋，華文世界通行」。

網友：其實有少少矯枉過正

另有網友認為爭拗無謂，「其實有一點矯枉過正，但這些很瑣碎，沒必要浪費時間講，意思一樣寫冰淇淋穩妥的話，那就沒有壞處，考試拿分而已」、「小學中文老師路過。學生寫雪糕、巧克力我都接受，不過有人不接受我也會尊重，沒必要爭論」、「學校中文科是學術。食環署網頁的對象是大眾市民及營養場所的經營人士，本身兩個場合對象不同、場合不同。學術研習與日常實用是可以分開討論，不是鐵板一塊，我認為兩個都沒錯」。

港媽：會向老師及學校了解

面對網友熱烈討論，樓主留言表示會向老師及學校了解，「多謝大家熱烈討論，小朋友並不是普通教育中的，接下來會與老師和學校了解清楚，之後再視情況，向小朋友解釋清楚」。

（Threads@chinyuetshum）

延伸閱讀：

有片｜九巴女子打尖被阻！硬闖車廂吼：憑什麼攔我 後續大快人心

小學數學題：1.2+6.8 兒子答案寫「8」被打叉 老師講答案父傻眼

文章授權轉載自《香港01》