女脫褲蹲車前便溺還和男伴激吻 誇張舉動全被行車紀錄器拍下

這樣做太誇張了吧！ Facebook、「X（前稱Twitter）」近日流傳「車cam（行車紀錄器）」影片，大陸1名年輕女子於別人車輛前當街脫去褲子「半裸」便溺，竟還邊便溺邊與男伴激吻，且「完事」後1個舉動更離譜，令影片真差斥責「素質」。

影片引來網友嘩然，批評「好癲（好瘋狂）」，也有網友揶揄「這些叫真愛啊」、「那麼X變態，兩個真的是絕配」。不過亦有網友「錯重點」，關注女子美貌，「好像挺漂亮的女孩子」。

「各車主注意！有女車尾邊屙屎邊打車輪（意指激烈地接吻）」、「上面在熱情接吻，下面在熱情灌溉」。 Facebook及「X（前稱Twitter）」流傳影片，顯示有1名年輕女子於別人車輛前隨地便溺，其間更與男伴激吻。

影片長度19秒，於2月20日拍攝。畫面見到，一名穿著黑色外套、白色上衣、黃色長褲女子，在「車CAM」前脫下長褲「半裸」蹲在車旁地上便溺。期間，站在旁邊的男伴突然蹲下與女子調情，繼而雙方貼頭激吻8秒難捨難離。

「完事」後2人站起來，女子未有清潔就拉起長褲。影片傳來男聲指摘，「素質真差呀，這人，哎呀。真差勁這倆這素質，哎喲」，萬般無奈。

網友看過影片震驚，直斥「好瘋狂」、「什麼玩法」、「最勁的是不需要塗抹」。亦有網友揶揄，「這些叫真愛啊」、「一心二用，同時進行，佩服佩服！」、「那個男人好像有點怪癖」。

不過也有大批網友「錯重點」，關注女子相貌，「好像挺漂亮的女孩子」。惟有網友笑言，「漂亮的女生不拉屎的」。

期間，站在旁邊的男伴突然蹲下與女子調情，繼而激吻8秒難捨難離。 （網路影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》