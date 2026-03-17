聽新聞
0:00 / 0:00
大陸18歲女跳操突劇烈腹痛 就醫發現腹中腫瘤藏24顆牙齒
陸媒《瀟湘晨報》報導，一名18歲的女子曾琳琳（化名）因在家跳操時腹痛，前往長沙市中心醫院就診，被醫生診斷為卵巢畸胎瘤。手術後，醫師在女子的腹中取出了12公分的畸胎瘤，腫瘤中還包含了24顆形態各異的牙齒和骨骼組織。
大陸一名18歲的女子曾琳琳在家跳操時，右下腹突然劇烈疼痛。她來到長沙市中心醫院婦科就診後，彩超（彩色超音波）報告顯示，琳琳的腹部藏著一個直徑達12公分的巨大腫塊。
婦產科三區主任魏馨初步判斷，曾女腹中應是一種名為「卵巢畸胎瘤」的腫瘤。魏馨告知曾女，指腫瘤需要盡快手術切除。曾女本擔心會留下疤痕，但醫生為她定製了「經臍單孔腹腔鏡手術」，術後成功將直徑12厘米的畸胎瘤完整無損地剝離並取出，且並未留下明顯疤痕。
而從曾女腹中取出的腫瘤內，包含了24顆形態各異的牙齒，以及最大直徑接近5公分的骨骼組織。
魏馨醫師介紹，卵巢畸胎瘤是一種來自生殖細胞的腫瘤，絕大多數為良性（成熟性畸胎瘤）。早期通常無症狀，常在身體檢查中偶然發現。當腫瘤長大（通常超過5cm）或發生扭轉、破裂時，會造成腹痛，需手術處理。
魏馨提醒，對於青春期少女出現月經不規則，不能簡單地認為是「還沒發育好」。若月經初潮後超過2～3年週期仍極不規律（如週期短於21天或長於45天），或突然出現持續性的腹痛，要警惕這是身體發出的警報，需及時就醫檢查，排除器質性病變。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。