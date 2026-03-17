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噁！鋼製吸管驚見有蟲在蠕動 她問：這是什麼？網提醒要小心

香港01／ 喬納森／報導
示意圖／ingimage
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不少人喜歡用可重複使用的吸管來支持環保。有一名女網友在喝罐裝飲料時使用鋼製吸管，但她發現吸管口有東西在動，仔細一看竟然有一條蟲在吸管上爬行，讓她覺得非常噁心，並在網路上詢問，「這是什麼東西？」有網友解答，認為那是蛞蝓（俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛），也有人表示，「100%是你吸管沒洗乾淨或保存不當啦」。

鋼製吸管口有咖啡色蟲在蠕動　原PO：這是什麼東西？

一名女網友在 Threads 上發布影片，可以看到一罐氣泡檸檬茶插著一支鋼製吸管，而吸管頂端有一隻咖啡色、軟軟的蟲子，正在吸管口慢慢蠕動爬行。原PO表示看了非常害怕，也不知道那到底是什麼。

影片引來不少網友留言，有人指出影片中的生物是蛞蝓（俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛）。也有人提醒原PO要小心，「國外好像有人不小心吞下去，後來癱瘓了」、「蛞蝓和蝸牛身上常帶有很多寄生蟲，牠們的黏液和排泄物也可能含有蟲卵。如果感染寄生蟲，嚴重甚至可能跑到腦部。被爬過的餐具一定要好好清洗，接觸後也要洗手，吃沙拉菜也要多注意」。

網友推測吸管沒有清洗乾淨

也有網友認為問題可能出在吸管沒有洗乾淨，例如：「100%是你吸管沒洗或保存方式不對啦，那東西在罐子裡泡那麼久怎麼可能還活著」、「那罐飲料已經變成牠的家了」、「所以我一直都用玻璃吸管，不鏽鋼吸管有味道，而且如果沒洗乾淨也看不出來」。

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文章授權轉載自《香港01》

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