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25歲女全靠「牙齒」啃出萬里長城 網驚：真實版兔子精

聯合新聞網／ 綜合報導
湖北恩施25歲女子用牙齒啃胡蘿蔔，啃出70cm高的黃鶴樓食雕。（抖音@優點點）
湖北恩施25歲女子用牙齒啃胡蘿蔔，啃出70cm高的黃鶴樓食雕。（抖音@優點點）

中國大陸湖北恩施一名25歲女子陳琴，近期因一系列「用牙齒啃出萬里長城」的影片在網路上爆紅。她全程不借助任何雕刻工具，僅憑牙齒咬出精緻的城牆與烽火台，神乎其技的食雕口技被網友封為「全網牙雕第一人」，更有人笑稱她根本是「真實版兔子精」、「嘴裡藏了台3D印表機」。

綜合陸媒報導，身為影音自媒體創作者的陳琴，接觸這項奇葩技藝純屬偶然。2025年春節期間，她為了打發時間在直播中隨口啃咬胡蘿蔔，沒想到意外啃出了立體造型，引發大批網友圍觀，從此便一頭栽進了這項獨特的創作領域。

陳琴透露，她曾嘗試過白蘿蔔與青蘿蔔，但大量生吃容易刺激腸胃，最終發現質地軟硬適中、色澤鮮豔且易於保存的「胡蘿蔔」才是最佳原料。在創作過程中，她完全不事先切割，而是直接運用門牙與犬齒交替啃咬、打磨；遇到精細的部位，就會放慢速度用「牙尖」慢慢雕琢，全憑手感與經驗掌控細節。

雖然自謙不是專業雕刻師，但陳琴高中曾學過平面設計，大學也接觸過3D建模，加上從小熱愛繪畫的美術底子，讓她塑形起來得心應手。這次讓她爆紅的「萬里長城」，就是耗費近一週時間一點一滴「啃」出來的，無論是錯落的城垛還是蜿蜒的牆體都清晰可見。除了長城，她還創作過黃鶴樓、鏤空鎖鏈、花鳥與中國結等，累積作品已破百件。

長期進行高強度的「牙齒啃雕」，難免會造成牙齒痠痛。為此，陳琴特別注重口腔保健，日常盡量少吃甜食與碳酸飲料，並嚴格堅持早晚刷牙、飯後漱口。她也鄭重發出警告：未成年人的牙齒尚未發育完全，千萬不要隨意模仿；成年人若覺得有趣也應淺嚐輒止，不宜長期高強度啃咬。

至於外界關心的食材浪費問題，陳琴表示，創作過程中產生的大量胡蘿蔔邊角料，一家人秉持著「物盡其用」的原則，完好的部分直接拿來做菜，剩餘的細碎殘渣則用來餵豬、餵雞，絕對不浪費。

面對網友給予的「全網牙雕第一人」封號，陳琴的態度相當謙虛。她特別澄清，傳統的「牙雕」是指以象牙為材質、借助專業工具的非物質文化遺產技藝；而自己的創作只是以胡蘿蔔為媒材、牙齒為工具的「現代趣味小眾創作」，兩者並不能相提並論。

隨著作品爆紅並收穫百萬粉絲，陳琴發現觀眾群中有許多學生。未來她除了會繼續挑戰更複雜的大件作品外，也希望能將傳統歷史與文化融入創作中，用這張「會雕刻的嘴」與生動的胡蘿蔔造型，讓知識傳播變得更加有趣易懂。

牙齒 藝術 藝術家

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