快訊

鴻海今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

捨不得愛女暴瘦！北京媳養病收老家「超巨包裹」 拆開驚呆：是整頭牛

聯合新聞網／ 綜合報導
嫁北京的常姓女子因病休養，內蒙古老家的父母竟霸氣寄來一大箱依部位分裝好的頂級牛肉，浮誇份量宛如直接寄了一頭牛。牛肉示意圖／聯合報系資料照
嫁北京的常姓女子因病休養，內蒙古老家的父母竟霸氣寄來一大箱依部位分裝好的頂級牛肉，浮誇份量宛如直接寄了一頭牛。牛肉示意圖／聯合報系資料照

大陸一名從內蒙古遠嫁至北京的常姓人妻，近期因微恙在家休養。沒想到老家的雙親知情後，竟二話不說寄來一個「超巨大包裹」。當她滿懷疑惑地開箱時，瞬間被眼前的景象暖哭，紙箱內竟塞滿了各式各樣分裝好的頂級牛肉，浮誇的份量讓她直呼：「簡直是把整頭牛都搬過來了！」

綜合陸媒報導，常女的老家位於內蒙古赤峰市，婚後便與丈夫定居北京。前些日子她因生病告假在家休息，遠在千里之外的父母聽聞後，當下並未表現出太多擔憂的情緒。然而幾天後，物流人員卻送來一件體積極度龐大的紙箱，連快遞員都頻頻側目，讓常女一頭霧水。

當她小心翼翼地劃開紙箱，仔細一瞧，全都是父母精心挑選、依據不同部位切割並妥善真空包裝的優質牛肉。這誇張的肉量，彷彿是在老家宰了一頭牛，原封不動地打包寄進城裡給女兒補身體。

被眼前這座「牛肉山」深深震撼的常女，立刻撥了通電話回老家。電話那頭的母親沒有太多煽情的言詞，僅是淡淡地吐露一句：「只要妳身體養好了，媽這心裡頭也就踏實了。」短短幾個字，瞬間讓常女的眼淚奪眶而出。

她感性地分享，傳統長輩的性格多半保守內斂，鮮少把關心與愛意掛在嘴邊，但他們總會化為最實質的行動，深怕在外打拚的女兒餓著、凍著，傾盡所有只盼望孩子能早日康復。

這段充滿濃厚親情的事蹟曝光後，引來無數網友朝聖熱議。許多人紛紛留言大讚：「這絕對是最頂級的愛」、「內蒙古的父母出手就是霸氣」、「有一種虛弱，叫老家爸媽覺得妳該吃頭牛了」。同時，這份樸實的包裹也觸動許多異鄉遊子的心弦，眾人不禁感嘆，無論離家多遠、年紀多長，在父母的心裡，自己永遠都是那個需要被餵飽的心頭肉。

老家 北京 內蒙古 包裹 紙箱 父母

延伸閱讀

閃嫁台積電老公...她放棄上億遺產只拿3000萬房 竟被痛罵：腦子進水

相關新聞

25歲女全靠「牙齒」啃出萬里長城 網驚：真實版兔子精

中國大陸湖北恩施一名25歲女子陳琴，近期因一系列「用牙齒啃出萬里長城」的影片在網路上爆紅。她全程不借助任何雕刻工具，僅憑牙齒咬出精緻的城牆與烽火台，神乎其技的食雕口技被網友封為「全網牙雕第一人」，更有人笑稱她根本是「真實版兔子精」、「嘴裡藏了台3D印表機」。

捨不得愛女暴瘦！北京媳養病收老家「超巨包裹」 拆開驚呆：是整頭牛

大陸一名從內蒙古遠嫁至北京的常姓人妻，近期因微恙在家休養。沒想到老家的雙親知情後，竟二話不說寄來一個「超巨大包裹」。當她滿懷疑惑地開箱時，瞬間被眼前的景象暖哭，紙箱內竟塞滿了各式各樣分裝好的頂級牛肉，浮誇的份量讓她直呼：「簡直是把整頭牛都搬過來了！」

陸健身女網購「增肌針」 結果長出喉結還變「公鴨嗓」

千萬別隨意在網上購買來路不明的藥物、保健品。據大陸媒體報導，上海一名健身女小陳有意參加業餘健美比賽，因此在備賽期間聘請一名私人教練加強訓練，並在教練建議下網購一款「增肌針」。但小陳在打了「增肌針」後，跟著肌肉長出來的竟然還有喉結，小陳的聲音也變成「公鴨嗓」。

百分百中獎？男子偽造3.7萬個啤酒中獎拉環 半年換了十幾箱

近日，浙江溫州男子陳某購入3.7萬餘個空白拉環偽造「再來一聽」，持續半年每天兌換十餘箱啤酒，最終，有啤酒廠家報警稱兌獎拉環異常，民警將嫌疑人陳某抓獲。

衣服洗完有尿騷味？陸女裝監視器 逮到弟媳「裝尿」倒洗衣機

近日，大陸廣西南寧一名女子爆料，去年起常聞到洗完的衣服有尿騷味，為了弄清緣由，隨後她在角落安裝監視器，才發現是家中弟媳偷偷把尿倒在洗衣機內。影片在網上曝光後，引發網路熱議。女子報警後，警方表示可以去法院起訴...

假結婚真登記？ 47歲男娶82歲婦 硬塞「1000元+20雞蛋」當聘金

湖南湘潭近日發生一起離奇婚姻事件。一名47歲男子與82歲婦人登記結婚，男方「聘金」是1000元（人民幣，下同）和20個雞蛋。婦人家屬得知後十分震驚，原以為只是「假結婚」，沒想到竟真的完成了婚姻登記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。