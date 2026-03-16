陸健身女網購「增肌針」 結果長出喉結還變「公鴨嗓」

千萬別隨意在網上購買來路不明的藥物、保健品。據大陸媒體報導，上海一名健身女小陳有意參加業餘健美比賽，因此在備賽期間聘請一名私人教練加強訓練，並在教練建議下網購一款「增肌針」。但小陳在打了「增肌針」後，跟著肌肉長出來的竟然還有喉結，小陳的聲音也變成「公鴨嗓」。

小陳說，她的訓練量很大，一天兩練，每天在健身房可能要待上6、7小時。如此高強度的訓練，讓她體力透支。教練暗示她，其實不用這麼辛苦，有「捷徑」可以輕鬆增加肌肉。

教練推薦她使用一款名為「美替諾龍」、號稱在健美圈非常流行的類固醇針劑，能幫助使用者快速增加肌肉和力量，並且降低體脂。

小陳使用後，肌肉強度與緊實度果真在短期內激增，但緊隨而來的，卻是她身體各種異常反應接踵而至。

小陳秀出她新長出的喉結說：「很難過」，她完全沒辦法接受現在自己。而且她的聲音也突然間就「破了」，現在說話就跟公鴨嗓一樣。小陳最終報警，目前案件正處於檢察機關審查起訴階段。

法治日報調查發現，大陸網上不少「科技健身」產品，核心成分是一類名為「合成代謝類固醇」的物質。該報記者從微信一個名為「Cn健身」的帳號購買一款進口的「增肌組合」產品，共三瓶。

這三瓶產品的外包裝都沒有任何中文字說明或標示，標籤上的生產廠家均為印度一家公司，經銷商則為比利時某公司，但無論是製造商或經銷商都沒有完整的地址。

法治日報記者隨後將這三瓶產品送往實驗室進行分析，結果顯示三瓶均為合成代謝類固醇物質，在中國均未獲得批准上市。

蘇州市檢察公益訴訟食品藥品檢測實驗室顧問溫堯林指出，從這三個產品檢測到寶丹酮十一烯酸酯、環戊丙酸睪丸酮和去氫甲睪酮，這個結果和包裝上英文標示是一致的，都屬於合成代謝類固醇，在中國都沒有獲得批准。

法治日報指進一步調查發現，這次檢出的其中一瓶物質為寶丹酮十一烯酸酯，這種物質在全球都未獲批作為人用藥物，在美國是被用作獸藥使用。

溫堯林表示，獸藥是為特定動物設計的，沒有經過人體臨床試驗，驗證安全性和有效性，如果用在人身上，可能導致嚴重的毒副作用、器官損傷，甚至還會有致命風險。