百分百中獎？男子偽造3.7萬個啤酒中獎拉環 半年換了十幾箱

近日，浙江溫州男子陳某購入3.7萬餘個空白拉環偽造「再來一聽」，持續半年每天兌換十餘箱啤酒，最終，有啤酒廠家報警稱兌獎拉環異常，民警將嫌疑人陳某抓獲。

《紅星新聞》報導，陳某今年50多歲，平時在工地務工。他自述當時經濟較為緊張，希望能額外補貼家用。2025年中，陳某在飲用啤酒時發現，汽水罐拉環上的中獎訊息相對容易仿製，於是便私自製作假拉環兌換啤酒。

他通過網絡購物平台分批次購入37500餘個空白易開罐蓋，又找人在空白蓋子上印製虛假的「再來一聽」的中獎訊息息。為避免引起經銷商懷疑，陳某還刻意選擇多個街道的超市進行兌換。他採取「小量多次」的方式，一家兌換完2至4箱便更換地點。陳某稱，從2025年年中開始，持續非法兌獎大半年時間，一直未被當場識破。

報導指出，今年2月份，涉事啤酒廠家發現，部份有獎拉環字體印刷模糊，甚至出現缺字情況，且兌獎的拉環數量明顯高出中獎概率，便報警求助。

民警懷疑「有人私造中獎拉環」，迅速展開偵查，很快鎖定嫌疑人陳某。民警通過調查發現，陳某頻頻出現在酒水零售店，每次都能提供一大袋中獎拉環。民警將其抓獲歸案，現場查獲假冒中獎拉環2000餘個。

陳某交代，自己在作案過程中「不劃算」，既沒賺到預期的大錢，還付出了很多的時間精力。目前，陳某因涉嫌詐騙罪已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。有網民評論：「這行動力要是用在正途，送外賣早成單王了」。

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文章授權轉載自《香港01》