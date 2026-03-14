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衣服洗完有尿騷味？陸女裝監視器 逮到弟媳「裝尿」倒洗衣機

香港01／ 撰文／許靖雯
陸女裝監視器後發現，弟媳長期將尿倒入洗衣機。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
陸女裝監視器後發現，弟媳長期將尿倒入洗衣機。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

近日，大陸廣西南寧一名女子爆料，去年起常聞到洗完的衣服有尿騷味，為了弄清緣由，隨後她在角落安裝監視器，才發現是家中弟媳偷偷把尿倒在洗衣機內。影片在網上曝光後，引發網路熱議。女子報警後，警方表示可以去法院起訴。

《荔枝新聞》12日報導，譚女士因家庭尚未分家，和弟媳一家住在一起。去年起，她發現洗完的衣服常常聞到尿味，最初她還以為是洗衣機問題，但清洗完洗衣機後，衣服上有尿味的問題還是存在。後來她覺得事情不對勁，遂在家中不起眼的地方安裝監視器。

沒想到監視器拍到犯案者竟然是譚女士的弟媳，她離譜到在廚房拿起一個容器，直接接上剛剛排泄完的尿，然後倒入到洗衣機中，且這種行為持續很長一段時間。譚女士看到畫面後，被對方氣到，隨後報警處理。之後弟媳向警方坦承，因為曾與譚女士發生口角糾紛，心生不滿才會想著報復。

警方稱，譚女士若要追究，可以去法院起訴對方，直接打官司。不少網友看到影片，紛紛發文吐槽，「千萬不要得罪小人」、「好噁心啊」、「人心險惡」。

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文章授權轉載自《香港01》

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