開箱拼多多包裹驚見「復古黑白兒童照」！女喊嚇到做惡夢… 網曝淚目真相

香港01／ 撰文：田中貴
原PO表示「一拆開以為收錯包裹還是惡作劇」，驚見1名男孩的黑白大頭照，形容「嚇到做惡夢」，原來是涉及拐賣孩童的尋親廣告。圖片來源/facebook群組「拼多多『中伏分享群』
許多香港人會使用拼多多購物包裹直接送上門，十分方便。1名香港女生在網上表示，近日收到拼多多包裹，原本滿懷高興，但拆包裹後驚見1名男孩的黑白大頭照，影像十分具衝擊性，女生稱「嚇到做惡夢」，以為收錯包裹或惡作劇，經了解後原來是一起孩童遭拐賣的尋人廣告。

網友知道內情後，紛紛對失去孩子的家長苦主表示同情，留言指「這位賣家是自發性又免費幫忙貼上包裹廣告，我都經常收到，雖然幫不了家長，但起碼多點人看到也會多個希望，多包容啦」、「只是賣家無償幫父母尋找小朋友」、「小朋友家長鍥而不捨，多一點同理心，多一個尋人管道」、「搞不清狀況真的會嚇一跳，其實家人很慘」。

原PO同時上載包裹照片，只見廣告刊登男孩照片之外，還列出其個人資料，全名是孫剛，1989年7月13日出世，失蹤日期是1994年4月16日，當時只有4歲，失蹤地點是貴州省貴陽市，同時留下聯絡方法，希望有人提供線索。包裹有公司名稱，可能是原PO光顧的公司義務協助尋人，男童已失蹤32年，相信其照片可能經過AI修復，如果仍然活著，目前已是36歲。

發文引來許多網友討論，「30幾年前相機的畫素是這樣啦，尋人廣告是善意的行為，多點包容」、「可憐天下父母心」、「其實很慘啊，能幫就幫吧」。雖然有人批評不值得發文討論，但有網友指出「賣家人很好，至少真的有幫忙，不過這照片又太驚人…理解原PO無預警看到真會嚇到」、「不知者不罪，原PO也沒說什麼，意外看到這照片，嚇一跳是人之常情，發文也可以幫忙曝光」。

文章授權轉載自《香港01》

包裹 拼多多 購物 香港

