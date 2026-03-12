男誤吞12公分金屬筷「忍8年」 醫驚見真相：他怕脖子挨刀

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在大連理工大學附屬中心醫院檢查下，赫然發現咽喉部竟插著一根長達12公分的金屬筷子，且已在體內留存長達8年之久。圖／取自深圳新聞網
中國遼寧大連一名46歲男子近日因喉嚨持續不適就醫，竟意外揭開一段長達8年的「體內藏筷」驚魂記。該男子在大連理工大學附屬中心醫院檢查下，赫然發現咽喉部竟插著一根長達12公分的金屬筷子，且已在體內留存長達8年之久，離奇經歷引發熱議。

綜合陸媒報導，該名男子回憶，大約8年前在一次飲酒聚餐中，疑似因酒醉意識模糊，不慎將筷子吞入喉中。當下頸部立即產生強烈的哽塞感與陣陣疼痛，但未發生呼吸困難，雖然他第一時間前往醫院求診，醫師進行簡單處理緩解急性不適，但評估若要取出筷子，必須要動「頸部切開手術」，王先生因對手術將造成的創傷與風險深感擔憂，最終選擇放棄治療，導致這根金屬筷子就此卡在咽部組織中長達8年之久。

儘管事發後的幾年內，咽喉部位偶爾會感到異物感或隱隱作痛，但他始終不以為意，天真地認為這些不適只是「喝完酒後的正常生理反應」，或是單純的宿醉與喉嚨發炎，因此從未動過就醫檢查的念頭。

直到近期，該男子的咽喉疼痛感變得劇烈且難以忍受，甚至影響進食與呼吸，才前往當地醫院求診。醫師透過影像檢查發現，這根長達12公分的金屬異物已嵌入軟顎後側，外露約3公分。所幸，周遭的咽喉黏膜未有明顯破損、出血及發炎化膿情況，聲帶活動正常，喉腔結構也未受壓迫移位。

考量到患者對手術創傷的擔憂，醫療團隊選擇「經口腔取異物」的微創手術，無需從頸部開刀，順利將這根不鏽鋼筷完整取出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

