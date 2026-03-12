快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸首間「燒烤學院」正式招生 畢業可獲大學學歷

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸首間燒烤學院在湖南岳陽正式招生。（圖／取自瀟湘晨報）
大陸首間燒烤學院在湖南岳陽正式招生。（圖／取自瀟湘晨報）

湖南岳陽燒烤餐廳紅火，年產值破20億（人民幣，單位下同），日前大陸首間燒烤學院在岳陽正式招生，完成「學歷+技能」的課程後，可獲頒官方認證的大學文憑學歷以及「燒烤料理師執照」。

陸媒光明網報導，岳陽燒烤學院院長胡俊介紹，學院由岳陽開放大學、岳陽市燒烤協會及當地政府合作成立，推動岳陽燒烤品牌到全國以至國際。學院特別成立專家委員會，編撰《中國燒烤通史之岳陽燒烤史》、《岳陽燒烤技藝》及《燒烤店鋪經營與管理》等校本教材，並邀請30多名經驗豐富的燒烤師傅擔任講師。

燒烤學院提供彈性學制，採用「線上+線下」教學模式，配合在職人士需要。課程內容涵蓋食材選購、炭火控制、風味調配等傳統技法，以及店鋪經營、成本管理與創業孵化等全產業鏈環節。

閃電新聞指出，目前招生有兩種形式，一是學歷+技能，其中學歷的部分需要花2年半到3年時間，技能培訓1個月，會頒發國家學信網認證的大專或大學學歷，以及「中式烹調師（燒烤料理師）」職業技能等級證書；二是若只學習技能，學費是5,800元，時間為1個月，也會頒發人社部門認定的職業技能等級證書。

燒烤學院負責人指出，岳陽燒烤有近40年歷史，全市擁有超過2,000間燒烤門店，聘請人數達5萬人，年產值突破20億元人民幣。

針對有創業意願的學員，學院也提供合作餐飲品牌加盟優惠政策，夜市擺攤模擬，配備專業團隊提供選址、裝修、供應鏈搭建、營運管理等一站式創業指導，並與岳陽市各大知名燒烤門市、餐飲企業建立長期人才輸送合作機制，打通「教室到市場」的就業通道。同時，該學院號稱將與銀行合作，給予專屬低利息信用貸款支持。

大陸湖南岳陽開設「燒烤學院」，提供彈性學制，採用「線上+線下」教學模式，配合在職人士需要，課程內容有食材選購、炭火控制、風味調配等傳統技法。（新京報）
大陸湖南岳陽開設「燒烤學院」，提供彈性學制，採用「線上+線下」教學模式，配合在職人士需要，課程內容有食材選購、炭火控制、風味調配等傳統技法。（新京報）

延伸閱讀

外國搶才 高中畢業出國念書 逐年增

台師大拚海外招生 境外生占比連2年國立大學第一

大學推動SDGs的盲點與突破：為何「嚴格的品質保證」是高教永續的唯一出路？

相關新聞

大陸首間「燒烤學院」正式招生 畢業可獲大學學歷

湖南岳陽燒烤餐廳紅火，年產值破20億（人民幣，單位下同），日前大陸首間燒烤學院在岳陽正式招生，完成「學歷+技能」的課程後，可獲頒官方認證的大學文憑學歷以及「燒烤料理師執照」。

5歲童逗玩小猴子遭母猴拉落懸崖 父跳崖救子雙雙被困

中國大陸江西一名5歲男童山上逗玩小猴子時，護子心切的母猴直接將他拉落10多米深的懸崖，父親目睹後毫不猶豫跳下施救，幸懸崖下方有樹枝擋住，男童才安然無恙。

陸50歲婦睡夢中突粉碎性骨折 醫揭元兇竟在大腦潛藏3年

中國大陸河南50歲的張大姐在深夜熟睡時，右臂突然粉碎性骨折，關節脫臼嚴重。在排除了外傷、酒後摔傷及骨質疏鬆後，河南省人民醫院的專家組通過細微的病理線索「破案」，發現罪魁禍首竟是隱藏多年的癲癇。

機艙撿到寒假作業！空姐熱心尋失主喊1句話 機上乘客哈哈大笑

學生最期待的當然是長假期，但同時要面對大量功課，對放假可算是「又愛又恨」。早前大陸就有空姐在機艙撿到大疊寒假作業，她於是拿着文件袋在客艙走廊不斷詢問...

前體操冠軍吳柳芳回應做擦邊舞網紅：母患病欠債曾想過去夜場跳舞

中國前體操運動員吳柳芳時隔一年後接受鳳凰周刊採訪，正式回應做熱舞網紅事件。她表示，吳柳芳介紹，當時父親貸款給母親做手術，家裏欠了40萬元（約184.7萬台幣）的債務，在最困難的時候，真的有想過去夜場做

上海男舉報住戶屋頂違建 個資被秒泄遭對方來電威脅不敢回家

上海的邱先生早前發現屋苑有住宅在屋頂蓋黑布，懷疑違建的他向12345 政務服務熱線實名舉報，未料自己及家人的個人資料即被外泄，翌日即遭被舉報人致電騷擾。對方不僅能精準讀出舉報內容，甚至對邱先生的家庭住址、下班時間，乃至其母親日常運動的地點都瞭如指掌，更囂張炫耀「你投訴10分鐘後我就知道了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。