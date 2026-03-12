快訊

5歲童逗玩小猴子遭母猴拉落懸崖 父跳崖救子雙雙被困

香港01／ 撰文：林芷瑩
消防救出男童。（影片截圖）
消防救出男童。（影片截圖）

中國大陸江西一名5歲男童山上逗玩小猴子時，護子心切的母猴直接將他拉落10多米深的懸崖，父親目睹後毫不猶豫跳下施救，幸懸崖下方有樹枝擋住，男童才安然無恙。

男童父親稱，兒子逗玩小猴子時，母猴為保護幼崽突然發起攻擊，將兒子拉落懸崖，他目睹後立即跳崖施救，父子兩人隨即被困在陡峭的山崖間。

他表示，兒子墮崖時被崖壁樹枝擋住，極大減緩衝擊力，僅受驚嚇未有受傷，他在救援過程中也因樹枝阻擋未受重傷。

當地消防部門接報後迅速趕往現場，利用繩索裝備展開救援，約2小時後成功救出被困父子。

消防提醒，遊客在戶外遊玩時，務必與野生動物保持安全距離，切勿逗弄、投餵、挑釁；家長務必看管好身邊孩童，避免意外發生。如遇緊急情況，切勿盲目施救，應第一時間報警求助。

文章授權轉載自《香港01》

