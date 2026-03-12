快訊

陸50歲婦睡夢中突粉碎性骨折 醫揭元兇竟在大腦潛藏3年

香港01／ 撰文：林芷瑩
張大姐的右臂粉碎性骨折，關節脫臼。（大河報）
張大姐的右臂粉碎性骨折，關節脫臼。（大河報）

中國大陸河南50歲的張大姐在深夜熟睡時，右臂突然粉碎性骨折，關節脫臼嚴重。在排除了外傷、酒後摔傷及骨質疏鬆後，河南省人民醫院的專家組通過細微的病理線索「破案」，發現罪魁禍首竟是隱藏多年的癲癇

《大河報》報導，張大姐的丈夫介紹，日前深夜聽到卧室傳來一陣響聲，他跑去查看後，只見妻子雙眼半睜，目光呆滯，一動不動，他立即按她人中，大約4、5分鐘後，妻子才清醒過來，卻發現右臂劇痛且「癱瘓」。

送院後，張大姐的CT檢查結果顯示，右肱骨（上臂）近端四部分粉碎性骨折，且伴有罕見的肱骨頭後脫位。她的肩膀碎成7、8塊，且關節位置嚴重偏移。由於手術難度極大，她被緊急轉院至河南省人民醫院。

河南省人民醫院創傷骨科劉濤主任，這種程度的粉碎性骨折，通常只出現在高空墮下或嚴重的車禍中，因此剛接到張大姐時「我第一反應是不相信！沒喝酒、沒摔下床，就在被窩里躺著，肩膀怎麽可能碎成這樣？」。

骨科專家組會診後，決定通過高難度的手術為張大姐「拼」回原裝關節，將碎骨塊一一覆位、加固。在排除腫瘤破壞骨質、嚴重骨質疏鬆後，劉濤注意到「肩關節後脫位」這一細節。

他解釋，常見的是肩關節前脫位，但後脫位相當罕見，在所有肩關節脫位中不到4%，需要非常大的暴力才能造成，最常見的誘因就是癲癇發作。

醫生詳細追問病史下，才得悉張大姐最近3年經常突然頭暈、頭痛，但每次僅持續1、2分鐘就恢復正常，她一直以為是勞累或小毛病，從未在意。神經內科團隊接手後，通過腦電圖監測證實，張大姐在夜間確實存在頻繁的癲癇發作。

醫生介紹，癲癇發作時，大腦異常放電導致全身肌肉產生猛烈、極端的收縮。肌肉牽拉的力量通過杠桿作用，竟讓張大姐將自己的骨頭「震」碎並擠出關節窩。

神經內科副主任醫生介紹，大眾普遍認為癲癇一定要「倒地抽搐、口吐白沫」，但張大姐的單純頭暈、失神、短暫意識模糊，很可能就是非典型癲癇的表現。目前，張大姐的肩關節恢復良好，並已開始接受癲癇治療。

文章授權轉載自《香港01》

癲癇 骨質疏鬆 手術 醫生

