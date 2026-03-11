機艙撿到寒假作業！空姐熱心尋失主喊1句話 網笑翻：計謀被識破

快訊

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有空姐在機艙撿到大疊寒假作業，她於是拿着文件袋在客艙走廊不斷詢問，是否有人遺留功課。圖／上游新聞微博
大陸有空姐在機艙撿到大疊寒假作業，她於是拿着文件袋在客艙走廊不斷詢問，是否有人遺留功課。圖／上游新聞微博

學生最期待的當然是長假期，但同時要面對大量功課，對放假可算是「又愛又恨」。早前大陸就有空姐在機艙撿到大疊寒假作業，她於是拿着文件袋在客艙走廊不斷詢問，是否有人遺留功課，後續1句更引來乘客大笑。片段之後被分享到網上，網友留言調侃，「果然人幹壞事的時候永遠不嫌累」、「學生內心：千萬別找到我！」、「全網幫找失主，作業必須完成」。

機艙拾獲寒假功課！ 空姐熱心尋「失主」

大陸媒體《上游新聞》報導，事發於2月26日，珠海航空一架由珠海起飛的客機上，有空服員在機艙內發現「失物」，仔細看竟然是1疊沒有署名的寒假功課，熱心的她隨即在客艙內尋找「失主」，對每排座位反覆詢問，查看是否有人遺留功課。

後續1句「是不是故意的？」引乘客大笑

從機上乘客拍攝片段顯示，該空服員手持1個文件袋，裏頭裝有大疊功課和少量文具，由於文件袋體積不算細小，估計不易遺失，她於是在走廊通道不斷詢問：「有沒有小朋友落（下）寒假作業的」，又猜測或許是學生尚未完成功課，擔心被家長或老師責備，所以存心留在飛機上，因此補上1句「是不是故意的？」引來機上乘客哈哈大笑。

功課不做也得做？網笑：人幹壞事的時候永遠不嫌累

事件引發網友熱議，紛紛調侃遺留功課的學生，「學生內心：千萬別找到我！」、「小朋友：我好不容易藏起來」、「萬米高空撿作業，這也太有緣了」、「全網幫找失主，作業必須完成」、「終究還是逃不過」，亦笑稱空服員實在「盡責」，「這空姐怎一點情商也沒有呢？」、「果然人幹壞事的時候永遠不嫌累」、「哈哈哈哈，小朋友失算了」。

文章授權轉載自《香港01》

寒假 空姐 空服員

