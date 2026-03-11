前體操冠軍吳柳芳回應做擦邊舞網紅：母患病欠債曾想過去夜場跳舞

中國前體操運動員吳柳芳時隔一年後接受鳳凰周刊採訪，正式回應做熱舞網紅事件。她表示，吳柳芳介紹，當時父親貸款給母親做手術，家裏欠了40萬元（約184.7萬台幣）的債務，在最困難的時候，真的有想過去夜場做純跳舞的工作，最後選擇了轉行自媒體。目前吳柳芳以直播為主業，經過這一年的互聯網工作，欠債已經陸續還清。

前體操冠軍轉型做網紅挨批

2024年11月，前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型做網紅後，在抖音發布多條性感熱舞影片，事件引發熱議。隨後吳柳芳的賬號被兩度禁言，但賬號粉絲持續上漲，至二次禁言前已超600萬。

2024年12月24日，內地抖音平台宣布對吳柳芳的賬號進行處罰，粉絲從631萬被清理至4.4萬，吳柳芳所簽約的MCN機構「大海星辰」也遭到處罰。

據介紹，吳柳芳出生於1994年，是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，在2013年因傷病退役。

退役後未找到滿意工作

吳柳芳近日接受鳳凰周刊採訪時介紹，自己因為傷病退役後，工作了大概了有5年，換了幾份工作，基本上都與教育有關，她也有進學校當過老師，一個月能有五六千的工資。自己心裏會覺得，我以前這麼輝煌，拿過那麼多成績，到了找工作的時候，就是找不到自己滿意的。

她表示，自己的頭銜不是最高也不是最低，退役後十分尷尬，「別人不知道你厲害還是不厲害」。

母患病欠債曾想過去夜場跳舞

吳柳芳介紹，當時父親貸款給母親做手術，家裏欠了40萬元（約184.7萬台幣）的債務。自己最困難的時候，想不到還有什麼賺錢的方法，真的有想過去夜場做純跳舞的工作。

轉行做自媒體後，吳柳芳表示，拍攝旅遊轉場等影片對她來說成本過高，而最簡單的便是購買吊帶短褲等吸引流量的服裝，成本不到50塊錢就可以完成一條片。而輿論發酵後，一度不敢出門，害怕被人扔臭雞蛋。

做直播還清欠債

目前吳柳芳的粉絲有90萬，她介紹，現在做直播是她的主業，經過這一年的互聯網工作，家裏的40萬（約184.7萬台幣）欠債已經陸續還清。

吳柳芳表示，自己之前為國征戰，是為國家打下的榮譽。回到現實生活中，要為自己而戰。

