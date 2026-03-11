上海男舉報住戶屋頂違建 個資被秒泄遭對方來電威脅不敢回家
上海的邱先生早前發現屋苑有住宅在屋頂蓋黑布，懷疑違建的他向12345 政務服務熱線實名舉報，未料自己及家人的個人資料即被外泄，翌日即遭被舉報人致電騷擾。對方不僅能精準讀出舉報內容，甚至對邱先生的家庭住址、下班時間，乃至其母親日常運動的地點都瞭如指掌，更囂張炫耀「你投訴10分鐘後我就知道了」。
《新聞坊》報道，今年2月24日，邱先生發現屋苑23號樓屋頂蓋黑布，疑存在違法搭建行為，他遂向12345平台實名舉報，並按要求留下姓名、住址、電話等信息。翌日，邱先生卻接到一通陌生來電，對方一開口便稱「你寫的是『小區業主實名舉報小區23號頂樓』」、「我因為有你電話，所以我才打給你，要不我也不知道你是哪棟樓的」。
對方不僅有邱先生的電話、家庭住址，連他的下班時間，母親日常在何處打拳都瞭如指掌，更一字不差地讀出舉報的全部內容。
面對邱先生的質問，被舉報人沒有絲毫歉意，始終避而不答信息來源，反稱「敢做還怕人家知道嗎？」，甚至語帶威脅地暗示獲取邱先生的個人信息輕而易舉，並炫耀稱「你當天投訴，10分鐘後我就知道了」。
邱先生立即報警，並再次通過12345手機平台投訴信息泄露，「我家是不敢回的。派出所也是警告過那個來電人，不要再騷擾我，她也是答應了」。
誰泄露信息？
大場鎮城運中心工作人員介紹，2月24日中午接到市熱線辦派遣的投訴，但僅有投訴人的姓和聯繫電話，沒有地址，也沒有家庭情況。
作為經辦部門之一，屬地城管回覆稱，2月24日接到投訴後，即時聯繫居委會和物業管理公司上門查看，核實23號樓確實有違建翻新，目前業主已自行拆除。至於投訴人的信息也僅有電話及姓氏，「我們是執法部門，也有自己的職業操守。我可以絕對保證，我們城管不可能透露個人的信息的」。
物業管理公司稱，不掌握邱先生的詳細信息；物業經理則透露，23號樓的女業主曾是小區志願者，目前經商。
不過，居委會社工表示不認識23號樓的女業主，居委會也沒有接到懷疑違建的投訴，因此不清楚投訴的具體內容，「只是通過物業知道城管要上門執法時陪同，居委會這邊沒有透露過我們相關被投訴人的信息」。
目前，所有經辦部門都否認泄露信息，邱先生希望相關部門能引起重視並徹查此事。大場鎮城運中心將對此次嚴重的信息泄露事件展開徹查。
