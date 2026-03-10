快訊

樓梯活春宮全目睹！女跪地激情吞吐 目擊者傻眼：已連續3晚

香港01／ 撰文：布萊恩
香港驚傳男女在公共空間上演活春宮，目擊者更大嘆已連續第3晚。示意圖／AI生成
香港驚傳男女在公共空間上演活春宮，目擊者更大嘆已連續第3晚。示意圖／AI生成

不應在公眾地方作出性行為！本港社交平台Threads及討論區瘋傳影片，指某公屋後樓梯有1對男女公然口交，女方更跪地動作激烈，畫面令人咋舌。更有目擊者上傳影片透露，該對男女已連續3晚在後樓梯作出不雅行為。影片引來網友嘩然，批評該對男女行為離譜，「毀三觀」、「是公共場所來的！」、「道德淪亡」、「要搞回房間去搞啦」，又指相關行為「已犯法」。

在公眾地方進行性行為屬犯法！這段「公屋男女活春宮」影片最初於Threads流傳，上傳者留言「屋企就喺樓上都唔返屋企搞」。影片隨後被轉載到連登討論區引起關注。

疑公屋男女後樓梯口交

影片長21秒，標題指地點是某公屋後樓梯。畫面見到，拍攝位置環境昏暗，然而1對男女在燈火通明處進行性行為，其中穿白衣男子脫去褲子露出下體，長髮女子則疑似跪在地上，為男子口交。

女子口交動作連貫不停，男方不時露出享受動作。由於2人位置相當明亮，不雅動作清晰可見。

目擊者：已連續第3晚

影片廣泛流傳後，有另1名目擊者再上傳2段影片，透露該對男女已是連續第3晚在後樓梯作出不雅行為，留言「參戰，已經連續看到3晚」。

網友批評離譜：是在公共場所來的

網民看過影片批評該對男女行為離譜，「不髒嗎？」、「有沒有那麼緊張啊？」、「毀三觀」、「是公共場所來的！」、「道德淪亡」，又指相關行為「已犯法」。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2000港元，約新台幣8133元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬港元（約新台幣406萬元）及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

文章授權轉載自《香港01》

