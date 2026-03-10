快訊

怎麼弄上去？五星級飯店驚見「廁所門把沾滿屎」 他崩潰狂洗滿手糞

香港01／ 撰文：凌逸德
廁所示意照。圖／ingimage
近日有人在社交平台Threads發佈一則貼文，崩潰訴說在旺角帝京酒店意外「摸屎」的經歷。原PO在文中寫道，酒店大堂男廁昏暗，他進入廁所關上門後發現手心傳來惡臭，遂立即打開電筒查看，才驚覺門把及鎖位滿佈糞便，他崩潰道：「我洗了5次手才不臭」。其上傳的影片可見，至少2個廁所門把沾上棕色的排泄物，「兩間都有，明顯在開玩笑」。

貼文引起網友熱議，不少人戲謔，「好玩不玩玩屎」、「酒店都有這種東西，還比公共廁所更糟」；有人擔心原PO健康，「喂認真，叫他（酒店）賠錢給你做body check（身體檢查）先，你不知道手會不會有細小傷口，也不知道大便會不會帶了什麼細菌」；亦有人同情清潔工人，「好慘，你和酒店清潔工人都是受害者，正常酒店廁所怎樣都會安排定時清潔，可能是在下一次清潔還沒來之前就發生了...」。

帝京酒店在貼文留言表示，非常重視酒店設施的衛生與安全，對事件高度重視，亦向原PO致歉並感謝他提出問題。酒店已即時安排同事徹底清潔及消毒有關設施，確保設施恢復應有的衛生標準，並會加強巡查，確保同類事件不再發生。同時，酒店會嚴肅跟進事件，並就此事向警方備案，以調查是否涉及惡意破壞。

文章授權轉載自《香港01》

