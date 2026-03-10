應對中東局勢波動 陸央行擴大人民幣中間價調節幅度

為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，10日人民幣中間價來到2023年4月25日以來近三年新高。彭博分析，中國人民銀行引入短期波動，預計不會影響人民幣在中長期的升值趨勢。

人民幣中間價10日報6.8982，較上個交易日調升176點，止兩連跌，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。

中國人民銀行2月底時隔三年重啟逆周期調節工具，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，以抑制人民幣的升值速度。不過後續美國和以色列開始打擊伊朗，全球避險情緒高漲，美元指數急升，打斷先前人民幣匯率單邊升值的預期。

彭博報導，本周前兩天，中間價顯著調弱後再調強，幅度均為逾一年來最大，其10天波動率刷新2024年11月末以來最高，這與以往的調節風格大相逕庭。

中間價擴大波動有利於短期內人民幣匯率恢復一定的雙向波動彈性，吸收外部衝擊。不過分析人士認為，一旦市場波動下降，監管層仍可能重新開始推動人民幣升值。

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，仍看好人民幣中期表現。與此同時，監管層可能提供更多匯率彈性，讓市場力量在匯率定價中發揮更大作用；一旦有單邊預期產生，中國人民銀行仍會出手防止投機交易。