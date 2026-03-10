快訊

四川梅花鹿闖高校女宿舍 雙腳站立與宿舍阿姨「對打」

香港01／ 撰文／盛昀
梅花鹿闖進女生宿舍樓。（截圖）
梅花鹿闖進女生宿舍樓。（截圖）

3月6日，中國大陸四川德陽一隻梅花鹿闖入女生宿舍，宿舍管理阿姨試圖驅趕時，梅花鹿竟兩腳站立和她「對打」。隨後一名女學生一聲尖叫將鹿嚇跑。該名學生介紹，梅花鹿是校方飼養來觀賞的。

網傳影片顯示，一隻梅花鹿出現在宿舍樓梯下方，宿舍阿姨嘗試使用掃帚等工具驅趕，梅花鹿也兩腳站立與其「對打」。

一名宣同學回宿舍時剛好遇到這一幕，本因鹿跳得太高不敢靠近，沒想到一聲尖叫反而把鹿嚇跑了。她介紹稱，這隻梅花鹿是學校飼養用於觀賞的，「一般不去惹牠，牠是不會打人的。」

影片在網上引發熱議，有網友笑稱：「這個才叫小鹿亂撞。」「背影錯覺：袋鼠。」「巨鹿之戰。」

