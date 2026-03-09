快訊

影／內蒙古猴子聽懂遊客討食遞蘋果｢投餵｣ 網驚：現實版蠟筆小新

香港01／ 撰文：林芷瑩
小猴子透過投餵洞口遞蘋果給女遊客。圖擷自YouTube
小猴子透過投餵洞口遞蘋果給女遊客。圖擷自YouTube

近日，有女遊客參觀內蒙古一動物園時，開玩笑地對小猴子說「想吃蘋果」，未料靈性十足的小猴子竟「反向」向她投餵蘋果，還不時警惕地四處張望，生怕被飼養員發現。女遊客將整個過程拍攝後上傳至社交平台，引起熱議，小猴子的舉動更讓網民直呼「太擬人化了」。

影片顯示，女遊客透過玻璃窗上的投餵洞口與一隻獨居的小猴子握手互動，不久後，她開玩笑稱「我還想吃蘋果，你再給我拿一塊去吧。取蘋果去」。

原本是女遊客的無心之言，誰知小猴子二話不說轉身返回窩裏，在食物盤中找出兩塊蘋果，然後一路小跑將蘋果透過投餵洞口遞給女遊客。小猴子小心翼翼遞來蘋果，還警惕地四處張望，生怕被人發現。

小猴子擬人化投餵遊客，高度還原了《蠟筆小新》中猴子投餵小新的經典劇情，迅速引起討論。網民紛紛感嘆動物分享食物是「最高的禮儀」，大讚小猴子善良又聰明；與此同時，也有部分人關注猴子的獨居環境，呼籲園方能改善居住空間，讓這些有靈性的小動物生活得更宜居。

網友看法：

有歷史以來，第一個被猴子投餵的人類

上一個從猴子手裡拿到蘋果的還是小新

好聰明啊這個小猴子，應該是真的聽懂了

好可愛的小猴呀 萬物皆有靈 希望小動物們都健健康康的

好乖，牠以為你沒吃的呢，好善良的寶

牠東張西望的好像在說，趕緊拿走別讓飼養員看見啦

動物分享食物是最高的禮儀

文章授權轉載自《香港01》

奇聞

