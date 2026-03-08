聽新聞
中國盜版漫畫網站遭日商聯合檢舉 負責人被公安查處

中央社／ 台北8日電

日本動畫及出版業者去年9月聯合指控，存在多年的中國大型盜版漫畫網站BATO.TO對全球業者造成鉅額損失。日本相關業者宣布，經營網站的中國籍男子已被中國公安機關查處，而該網站已對全球相關業者造成約7700億日圓（約新台幣1553億元）的損失。

共同社報導，成員涵蓋動畫製作及出版業者的「日本內容海外流通促進機構」（CODA）6日宣布上述消息。但報導沒有提到這名中國籍經營者的姓名。

CODA提到，這名BATO.TO經營者是以違反中國「著作權法」被公安查處。根據報導，此人至少自2018年起就經營BATO.TO等盜版網站，旗下並涵蓋約60個類似網站，未經授權就將日本、韓國、中國的動畫等作品，翻譯成50多種語言對外傳播。

報導指出，經過調查，CODA先前鎖定了這名中國籍經營者的身分，並向中國方面提出刑事檢舉，BATO.TO等相關網站已於1月間全部關閉。

CODA表示，BATO.TO被認為是全球最大規模的盜版網站，對日本業者造成的損失估計高達約7700億日圓。而在高峰期，該網站每月獲取的廣告收入就超過800萬日圓。

綜合日媒先前報導，對BATO.TO提出檢舉的是角川、講談社、集英社、小學館、史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）等日本5家大型出版社及遊戲開發商。

動畫 日本 網站

