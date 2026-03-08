聽新聞
中東局勢稍緩 中國與中東恢復部分航班連忙撤僑

中央社／ 台北8日電

美以攻擊伊朗引發還擊，波及中東飛航安全。在局勢稍緩下，中國外交部今天表示，該部今明兩天緊急安排7個航班杜拜、利雅得及吉達起飛，載運滯留中東的中國旅客返國；而阿聯酋航空7日也宣布，今天起恢復杜拜飛往中國5個城市的航班，但班次有所縮減。

環球網報導，中國外交部微信公眾號「領事直通車」今天宣布上述7架次班機自中東3地飛返中國的消息。

根據這一消息，這7架次班機分別由中國國際航空、南方航空、東方航空及海南航空飛行。其中5班自杜拜起飛，另2班則分別自利雅得及吉達起飛；目的地則為北京、廣州、上海、深圳及海口等5地。

這7架次班機中，國航的杜拜飛北京班機是在當地時間今天起飛，其餘6班則於明天陸續起飛。

中新社則報導，阿聯酋航空7日表示，隨著中東地區空域已部分重新開放，該公司正在執行縮減的航班計劃，

今天並將恢復飛往杭州和深圳的有限航班。未來並將努力全面恢復旗下各航線。

報導提到，在上述安排後，阿聯酋航空已重新連通杜拜與中國5個航點之間的飛行。

北京 航班 杜拜

