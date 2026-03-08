快訊

陸女沙灘寫「不想上班」 被海浪沖成這句 老闆爆笑回應

香港01／ 撰文／謝茜嘉
大陸有女子近日到海南三亞旅遊，在沙灘抒發感受寫下「不想上班」。 圖／「大黑丫頭」抖音影片截圖
大陸有女子近日到海南三亞旅遊，在沙灘抒發感受寫下「不想上班」。 圖／「大黑丫頭」抖音影片截圖

這班不想上也非得上了！大陸有女子近日到海南三亞旅遊，在沙灘抒發感受寫下「不想上班」，沒料到竟獲海浪「神回應」，秒變4字警告，猶如天意，社會牛馬終歸是牛馬。她將影片發佈到抖音分享，吸引近80萬次點贊，更引來老闆現身留言回應，令人哭笑不得。

該大陸女子使用抖音號「大黑丫頭」發布1段影片，見到她在沙灘寫下「不想上班」，由於貼近岸邊，下秒海浪湧至，一下子就將字蹟的上半部份沖刷掉，「上班」兩字更幾乎消失不見。

有網友將沖刷後的字跡解讀成「小心一點」，紛紛笑說「大海：不想上班你就給我小心一點！」、「大海讓妳小心一點，妳老闆是海神」、「這是老闆跨海發來的警告信」、「你們老闆人脈真廣，海裡也有人」、「最強職場提醒」、「最有權提醒」。

怎料影片果真被老闆發現，語氣平淡地留言了1句，「抹去不切實際的想法」，打破女子一切美好幻想。

女子其後再於抖音發布1段新影片，分享與老闆的微信對話截圖，老闆友善提醒「回來上班了，妳去年賺了幾個錢？三亞待那麼多天」，又關心問道「機票買到沒有」，女子回覆「戳心窩了」。

老闆嚴厲指出，「3天到崗，我不管妳怎麼買機票」，又問「幾號到崗，給個明確時間」，女子回答「最晚28，給我休整休整」，老闆此時才滿意道「好的，快回」。

女子1句「不想上班」竟獲海浪神回應，秒變4字警告。 圖／「大黑丫頭」抖音影片截圖
女子1句「不想上班」竟獲海浪神回應，秒變4字警告。 圖／「大黑丫頭」抖音影片截圖

有網友將沖刷後的字跡解讀成「小心一點」。 圖／「無聊@明」抖音
有網友將沖刷後的字跡解讀成「小心一點」。 圖／「無聊@明」抖音

文章授權轉載自《香港01》

