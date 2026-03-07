快訊

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

睡覺打鼻鼾…4歲女童高血壓就醫「被查出是男孩」 醫稱是罕病

香港01／ 撰文／許靖雯
醫生給一名大陸女童做檢查，發現染色體竟然顯示為男孩。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
醫生給一名大陸女童做檢查，發現染色體竟然顯示為男孩。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

大陸安徽一名4歲女童晚上睡覺經常打鼻鼾，睡眠監測發現高血壓，父母便帶她去醫院檢查，沒想到女童染色體竟然顯示為男孩。醫生稱，女童得的是一種罕見病「17α-羥化酶缺乏症」，後續需要選擇性別做手術

《江淮晨報》6日報導，大陸安徽一名4歲女童睡覺總是打鼻鼾，睡眠監測發現血壓竟高達147/93mmHg，遠超過正常值，之後她便被父母帶到中國科大附一院兒科就診。

醫生檢查後發現，女童副腎動脈狹窄，皮質醇明顯異常，染色體核型檢查結果為46，XY，而正常女性的染色體應該是46，XX，這意味著她在染色體性別上是男孩，但女童性格、外貌及外生殖器都是女孩特徵。

醫生解釋，女童得的是一種罕見病「17α-羥化酶缺乏症」，屬於先天性腎上腺皮質增生症（CAH）的一種極為罕見的類型，一般伴有低血鉀、性發育異常、高血壓等症狀。女童沒有子宮、輸卵管，陰道呈現盲端，因為內生殖器是發育不全的性腺，睪酮合成不足，不能合成男性外生殖器，因此她的外生殖器呈現女性外陰。

這種疾病是一種常染色體隱性遺傳病。父母各自在對應的常染色體上攜帶一個隱性致病基因突變，由於僅有一個突變拷貝，父母不發病，屬於健康攜帶者，而當後代從父母雙方各繼承一個致病基因突變，便會患病。

目前，這種疾病全世界僅報導160餘例。該病例大多數為生育年齡的成年人，多因「不孕」、「原發性閉經」等原因就診，在兒童期早期診斷的病例極為少見。

醫生稱，目前女童通過激素治療控制因疾病導致的高血壓，後續需要選擇性別再進行手術。

延伸閱讀：

牛肉飯「長出頭髮」？陸男返鄉過年忘扔 返工驚見霉菌滿佈畫面

愈怪愈喜歡 年輕人為何偏愛「神奇」動物？

文章授權轉載自《香港01》

女童 醫生 手術 高血壓

相關新聞

睡覺打鼻鼾…4歲女童高血壓就醫「被查出是男孩」 醫稱是罕病

大陸安徽一名4歲女童晚上睡覺經常打鼻鼾，睡眠監測發現高血壓，父母便帶她去醫院檢查，沒想到女童染色體竟然顯示為男孩。醫生稱，女童得的是一種罕見病「17α-羥化酶缺乏症」，後續需要選擇性別...

好奇寶寶超好動？母見「小孩爬上窗」嚇破膽 網揪1安全問題急發聲

小朋友非常好動，一個不留神隨時可能做出危險舉動。大陸福建1名媽媽在小紅書上傳1條「只有1秒」的影片，疑似用手機拍攝，一抬頭就見到小孩竟攀爬到窗框最高處，情況十分危險，後續她立即放下手機把寶寶抱下來...

短劇霸總走進現實？外籍醉男酒吧強吻清潔阿姨 網友看笑了

抖音、Threads、X平台、Instagram等平台近日瘋傳1段影片，一名在酒吧喝醉的外籍男子在廁所強吻「清潔阿姨」。由於中國短劇裡大量老哏是有關「霸道總裁愛上清潔阿姨」的劇情，不少網民立刻腦補男子身分、阿姨後續故事。還有人發現阿姨被親吻後露出笑容，讓這則影片意外產生「笑果」。

吉林63歲媽產女 把癌逝兒生回來…網：卵子哪來？

社交平台帳號「松原富華婦產馮院長」4日連發三條視頻，稱該院一名高齡63歲的產婦順利誕下一名女嬰，還稱「沒啥感覺孩子就生出來了」；這名來自吉林的媽媽曾表示，她35歲獨子去年因得了腫瘤去世，此次懷孕是做試管嬰兒，「一周年以後，孩子又回到了我身邊」。多數網友表示祝福，「高齡產子確實需要很大勇氣」。但也有人不認同，「孩子的未來誰負責」，並質疑「63歲怎麼有卵子」。

中大教授澳洲度假潛男校！偽裝學生偷拍 被逮後跪地求饒

46歲中大商學院金融學系教授李兆恆，近日被揭發在澳洲雪梨度假時，購入校服並偽裝成當地四間男校的學生潛入校內，偷拍至少36名學生。澳洲傳媒報導，他被當地警方拘捕後於庭上承認一項「跟蹤或恐嚇罪」，和兩項「非法侵入罪」，判18個月有條件釋放，獲准保釋外出至6日回港。中大稱已暫停該名教員職務，並會成立委員會調查事件，如涉違反操守，會嚴肅處理。

月薪破萬但需博士學歷！上海氣功研究所徵才 網友：上班即修仙？

上海市氣功研究所日前開出的招聘公告，要招聘5名員工，部分職位需具博士學歷，月薪人民幣1.4萬至1.6萬元（新台幣6.3萬元至7.2萬元），且享有公務員待遇的事業編制。由於該機構名稱帶有「氣功」，讓不少網友「腦洞大開」，以為上班即修仙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。