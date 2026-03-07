好奇寶寶超好動？母見「小孩爬上窗」嚇破膽 網揪1安全問題急發聲

小朋友非常好動，一個不留神隨時可能做出危險舉動。大陸福建1名媽媽在小紅書上傳1條「只有1秒」的影片，疑似用手機拍攝，一抬頭就見到小孩竟攀爬到窗框最高處，情況十分危險，後續她立即放下手機把寶寶抱下來，幸好沒有發生意外。

該名媽媽事後上傳房間擺設，沒有什麼安全設備，她稱不明白為何嬰兒「人小力氣大」，形容「小孩靜悄悄定是在作怪」。網友看到影片都表示心驚膽跳，呼籲這名媽媽加裝安全設施。

體諒媽媽一時疲倦疏忽 建議加裝安全設備

貼文引來大量網友留言，有人表示「我家窗戶裝了限位器」、「我小時候爬到頂樓，一點不帶怕的，把對面樓的阿姨嚇死了，現在長大了，恐高」、「有些人覺得防盜窗很醜，但最起碼安全，1樓的我都裝了防盜窗」。

許多網友體諒該名媽媽可能要長時間照顧小孩，一時疲倦疏忽，建議她加裝安全設備，防止悲劇發生。

該名媽媽事後上傳了一張房間擺設的照片。圖／取自小紅書@一顆桃圖片

延伸閱讀：

奶奶錄鼻鼾聲留4小時語音訊息！孫子放網上公開 吸引古天樂回應

疑似聾啞阿姨去買藥！不懂寫字畫「火柴人」 藥局老闆猜中是這藥

文章授權轉載自《香港01》