快訊

經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓

受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

經典賽／對捷克大比分領先還盜壘 曾總致歉：為了避免消耗投手

聽新聞
0:00 / 0:00

好奇寶寶超好動？母見「小孩爬上窗」嚇破膽 網揪1安全問題急發聲

香港01／ 撰文／田中貴
大陸一名媽媽分享一段影片，只見小孩突然爬到窗框最高處，看起來相當危險。圖／取自小紅書@一顆桃圖片
大陸一名媽媽分享一段影片，只見小孩突然爬到窗框最高處，看起來相當危險。圖／取自小紅書@一顆桃圖片

小朋友非常好動，一個不留神隨時可能做出危險舉動。大陸福建1名媽媽在小紅書上傳1條「只有1秒」的影片，疑似用手機拍攝，一抬頭就見到小孩竟攀爬到窗框最高處，情況十分危險，後續她立即放下手機把寶寶抱下來，幸好沒有發生意外。

該名媽媽事後上傳房間擺設，沒有什麼安全設備，她稱不明白為何嬰兒「人小力氣大」，形容「小孩靜悄悄定是在作怪」。網友看到影片都表示心驚膽跳，呼籲這名媽媽加裝安全設施。

體諒媽媽一時疲倦疏忽 建議加裝安全設備

貼文引來大量網友留言，有人表示「我家窗戶裝了限位器」、「我小時候爬到頂樓，一點不帶怕的，把對面樓的阿姨嚇死了，現在長大了，恐高」、「有些人覺得防盜窗很醜，但最起碼安全，1樓的我都裝了防盜窗」。

許多網友體諒該名媽媽可能要長時間照顧小孩，一時疲倦疏忽，建議她加裝安全設備，防止悲劇發生。

該名媽媽事後上傳了一張房間擺設的照片。圖／取自小紅書@一顆桃圖片
該名媽媽事後上傳了一張房間擺設的照片。圖／取自小紅書@一顆桃圖片

延伸閱讀：

奶奶錄鼻鼾聲留4小時語音訊息！孫子放網上公開 吸引古天樂回應

疑似聾啞阿姨去買藥！不懂寫字畫「火柴人」 藥局老闆猜中是這藥

文章授權轉載自《香港01》

小孩

相關新聞

好奇寶寶超好動？母見「小孩爬上窗」嚇破膽 網揪1安全問題急發聲

小朋友非常好動，一個不留神隨時可能做出危險舉動。大陸福建1名媽媽在小紅書上傳1條「只有1秒」的影片，疑似用手機拍攝，一抬頭就見到小孩竟攀爬到窗框最高處，情況十分危險，後續她立即放下手機把寶寶抱下來...

短劇霸總走進現實？外籍醉男酒吧強吻清潔阿姨 網友看笑了

抖音、Threads、X平台、Instagram等平台近日瘋傳1段影片，一名在酒吧喝醉的外籍男子在廁所強吻「清潔阿姨」。由於中國短劇裡大量老哏是有關「霸道總裁愛上清潔阿姨」的劇情，不少網民立刻腦補男子身分、阿姨後續故事。還有人發現阿姨被親吻後露出笑容，讓這則影片意外產生「笑果」。

吉林63歲媽產女 把癌逝兒生回來…網：卵子哪來？

社交平台帳號「松原富華婦產馮院長」4日連發三條視頻，稱該院一名高齡63歲的產婦順利誕下一名女嬰，還稱「沒啥感覺孩子就生出來了」；這名來自吉林的媽媽曾表示，她35歲獨子去年因得了腫瘤去世，此次懷孕是做試管嬰兒，「一周年以後，孩子又回到了我身邊」。多數網友表示祝福，「高齡產子確實需要很大勇氣」。但也有人不認同，「孩子的未來誰負責」，並質疑「63歲怎麼有卵子」。

中大教授澳洲度假潛男校！偽裝學生偷拍 被逮後跪地求饒

46歲中大商學院金融學系教授李兆恆，近日被揭發在澳洲雪梨度假時，購入校服並偽裝成當地四間男校的學生潛入校內，偷拍至少36名學生。澳洲傳媒報導，他被當地警方拘捕後於庭上承認一項「跟蹤或恐嚇罪」，和兩項「非法侵入罪」，判18個月有條件釋放，獲准保釋外出至6日回港。中大稱已暫停該名教員職務，並會成立委員會調查事件，如涉違反操守，會嚴肅處理。

月薪破萬但需博士學歷！上海氣功研究所徵才 網友：上班即修仙？

上海市氣功研究所日前開出的招聘公告，要招聘5名員工，部分職位需具博士學歷，月薪人民幣1.4萬至1.6萬元（新台幣6.3萬元至7.2萬元），且享有公務員待遇的事業編制。由於該機構名稱帶有「氣功」，讓不少網友「腦洞大開」，以為上班即修仙。

貴州山路難行！無人機吊掛棺材上山土葬「一趟萬元人民幣」

貴州遵義近日一則無人機運棺材上山土葬的事件引發關注。由於當地接連下雨導致山路交通不便，重達934斤的棺材運送上山困難，因此該農村家庭租用無人機運送。網友看到無人機吊掛棺材的畫面驚訝不已，據悉，這樣運送一趟的價格是1萬多元人民幣(約1450美元)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。