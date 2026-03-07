月薪破萬但需博士學歷！上海氣功研究所徵才 網友：上班即修仙？

上海市氣功研究所日前開出的招聘公告，要招聘5名員工，部分職位需具博士學歷，月薪人民幣1.4萬至1.6萬元（新台幣6.3萬元至7.2萬元），且享有公務員待遇的事業編制。由於該機構名稱帶有「氣功」，讓不少網友「腦洞大開」，以為上班即修仙。

楚天都市報新聞客戶端極目新聞報導，上海市氣功研究所曾於某高校內開展秋招，要求博士研究生學歷，有事業編制，月薪為人民幣1.4萬元至1.6萬元。

招聘公告显示，待招的5個職位中，科研職位、針灸推拿科醫師要求博士研究生學歷或副高級職稱，氣道書院教學助理、信息與資產綜合管理員，則要求碩士研究生及以上學歷。

上海市氣功研究所一名工作人員稱，本次招聘的職位有編制，員工入職後將按規定為其辦理五險二金，本次報名於2月28日結束後，於3月上旬篩選簡歷後開展筆試，至於薪資、待遇，將按照相關規定執行。

上海市氣功研究所的招聘新聞一出，一眾網友滿臉好奇：氣功研究所？居然還有這樣的小眾冷門單位。難道是「上班即修仙」，不過有人表示，這可是個正經的中醫研究機構裡面有門診部，能看病針灸的。

根據上海市氣功研究所官網顯示，該機構成立於1985年3月12日，隸屬上海中醫藥大學及上海市中醫藥研究院，是大陸目前規模較大的專業氣功研究機構之一，主要從事中醫傳統功法的研究、教學、醫療與文化推廣等工作，同時也是大陸全國兩個設有氣功專業研究生培養方向的單位之一。

研究所內設醫學氣功綜合實驗室、醫療門診部、氣道書院、中華氣功史陳列館等。並在希臘、西班牙建了海外分中心，把中醫養生功法推向世界，主打一個「科學傳承，走向國際」。