受晶片漲價影響！奇瑞星途ET5漲2.3萬 成陸今年首官宣漲價汽車品牌

受晶片漲價等一系列因素影響，大陸奇瑞汽車旗下星途品牌宣布，星途ET5上調官方指導價，其中高配版本的210光學雷達智尊版車型上調人民幣5000元（約新台幣2.3萬元）。調整後，該版本官方指導價為人民幣16.49萬元（新台幣74萬元）。

分析認為，當前全球半導體行業正經歷一輪漲價潮，覆蓋記憶體、功率半導體、MCU等多種品類，主要由上游原材料成本上漲和AI算力爆發帶來的供需失衡雙重因素驅動，並已傳導至消費電子等終端產品。

界面新聞報導，星途方面回應稱，本次調價背後有晶片漲價等一系列因素，但主要還是品牌基於長期主義戰略的主動選擇。此次價格調整，意在保障長期研發投入、產品品質與使用者服務的穩定可持續，為用戶提供可靠的高價值體驗

星途汽車成立於2019年，是奇瑞集團旗下高階品牌。去年11月28日，星途汽車發布「新奢智電中型SUV」星途ET5，新車共推出210舒享版、210光學雷達智尊版兩款配置，官方指導價人民幣14.49萬元到15.99萬元，超級置換價人民幣13.49萬元到14.99萬元。

官方當時還宣布，獵鷹700城區NOA功能終身免費使用。但在此次漲價中，用戶需支付人民幣5000元，購買這個原價值人民幣2.9萬元的完整智駕禮包，包含地平線征程®6P晶片、獵鷹700高階智駕系統、終身OTA反覆運算等。

在汽車行業，多位高管都曾表達過對記憶體漲價的擔憂。蔚來汽車董事長李斌，在今年1月初表示，今年最大的成本壓力是記憶體漲價。他指出，汽車行業是在和AI行業搶資源，現在的智慧車晶片都要用到記憶體，對於標配智駕系統的汽車，原材料的漲價和記憶體漲價是整個行業的大事。

小米集團董事長雷軍在一次直播中，提及新款小米SU7價格時說：「現在記憶體漲價是按季度在漲，上個季度漲了40%至50%，據說今年第1季還要繼續漲，按照這個趨勢，今年僅車的記憶體就要漲人民幣幾千元。」

不過，在當前汽車行業競爭異常激烈的背景下，星途汽車漲價的行為顯得十分罕見。馬年春節假期剛過，部分合資品牌便開啟新一輪價格優惠動作。廣汽本田先前宣布，為慶祝雅閣50周年，老客戶複購雅閣e:PHEV直降人民幣10萬元，僅需人民幣13.8萬元，限量1000輛。隨後上汽奧迪宣布，奧迪E5 Sportback限時放出3萬元大禮包，權益後起售價僅為人民幣20.5萬元。

除了降價，今年以來已有超20家家車企相繼發布「七年低息貸」金融政策，試圖爭搶更多的市占。其中，特斯拉已發起兩輪購車金融優惠政策。2月26日，特斯拉中國官宣，在3月31日前下單，全系車型均可享受7年超低息貸款。其中Model 3、Model Y及Model Y L三款主力車型，可額外選擇5年0息方案，貸款購車無需支付利息。