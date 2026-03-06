美簽遭親戚小孩塗鴉！男無法登機…怒揭熊孩黑歷史「曾為Labubu毀百萬吊燈」

許多國家規定入境前需要申請簽證，而簽證資料一定要清楚楚，文件不能塗污。大陸1名男子在小紅書表示，1名正在讀國中的親戚小孩非常頑劣，他最近準備前往美國，之後到印尼峇里島和父母慶祝自己生日，沒料到抵達機場取出護照，驚見美國簽證被完全塗污，而且寫上「大傻子」，地勤見狀笑爆，拒絕讓他上機，回家後他發現印尼盾和申根簽證（Schengen Visa）同樣受害，「沒想到熊孩子還留了那麼勁爆的生日給我」。

原PO後續還踢爆，指該名「熊孩子」曾打破其價值30萬人民幣（約138萬新台幣）的水晶燈，原因是想索取其人氣公仔Labubu。他曾致電親戚理論，得到的回覆不外乎「真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件」，更要求他刪除貼文，甚至想用5,000人民幣（約2.3萬新台幣）打發他，最終「水晶燈賠了2個，護照沒收已刪除好友」，慨嘆「在教導上的差錯和長輩的放縱」。

大量網友表示「這下好了，他家孩子出名了，全世界都看到了」、「國中不是孩子了吧」、「如果是我兒子，直接拉到你家賠禮道歉，你說怎麼幹就怎麼幹，不然就報警」。

原PO在小紅書連發多個貼文表示，指親戚有1名正讀國中的獨生子，非常頑皮，2025年上門見到原PO購買的人氣公仔Labubu，「熊孩子就吵起來了，意思是送給他」。原PO沒有答應，小孩立即哭鬧尖叫，「然後直接拿着遙控器往頂上丟」，打破價值30萬人民幣的水晶燈。圖中可見，水晶燈碎片散落一地，原PO在文中高呼「窒息啊」、「只有我一個人受傷的世界」、「極品親戚」，原PO更用AI生成小孩打破其水晶燈情況，以表達不滿。

原PO近日再度發文，指出自己有1本舊護照，當時申請美國簽證，「一直放在抽屜裡也沒注意」，今年3月1日到機場準備乘搭飛機到美國，之後到印尼峇里島和父母慶祝自己生日，沒料到打開護照見到美國簽證，形容「人啊無語的時候，真的會笑出聲的」，其簽證被完全塗污，甚至寫上「大傻子」字眼，「地勤看到護照被塗鴉，笑蹲下了」，好言婉拒他上機。

原PO知道一定是該名親戚小孩所為，隨即致電親戚理論，對方聲稱「不懂事」、「別什麼都發網上」，原PO一時沒有辦法，唯有先回家，驚見印尼盾和申根簽證同樣遭殃。到了翌日，親戚再稱「真的還小，又喜歡畫畫，不知道是很重要的文件」，願意賠錢，卻見到原PO在網上有關此事的帖文，要求「可以刪除嗎？不要一有事情就發在網絡上」，甚至想用5,000人民幣（約5,500港元）打發原PO。

對方更稱小朋友目前要寫作業，「他爸爸下班回來會教育的」、「要不然你過來教育他，我們一定不會說什麼」，之後有1段語音訊息和文字︰「哥啊哥，對對對不起，我我下次一次，下一次次一定會…不會不這樣了，你大人不想過」，相信該名小孩受到「教訓」後道歉。

但他們一家最想原PO「把網上的信息刪除」，認為「真的很傷感情，對孩子也不好，萬一被同學和班主任刷到了，會影響到成績」，對方聲稱「哭了一晚上」、「氣到頭痛又犯」需要服藥，哀求PO「行善積福」，突然提及PO「老大不小了，早點結婚」，他們屆時「包個大紅包」。原PO亦揭開事件最終結局，表示「水晶燈賠了2個。護照沒收已刪除好友」。

原PO慨嘆「國中的孩子我認為已經談不上惡作劇了， 這是單純在教導上的差錯和長輩的放縱」，其他人家中抽屜理應是禁區，「其實在國中這年紀該懂的都懂」，直言遠離親戚一家。原PO發出多個帖文提及此事，陸續遭到舉報，未知是否對方所為。

發文引來許多網友留言，全部都支持原PO追討賠償，「哥，你有考慮過上法庭嘛？」、「太誇張啦，看了好生氣」、「國中？我以為幼兒園」、「國中還能幹這種事情」。

文章授權轉載自《香港01》