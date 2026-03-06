老外酒醉酒吧廁所強吻清潔阿姨！影片瘋傳…阿姨反應網友笑了

「霸道總裁愛上清潔阿姨」真實版？大陸抖音（TikTok）、Threads、「X（前稱twitter）」、「Instagram（IG）」等影音及社交平台近日瘋傳1段影片，顯示大陸某酒吧內有1名喝醉酒的外籍男子，竟然在廁所內強吻「清潔阿姨」。

被偷吻得手，阿姨隨即把男子推開，惟表情引來網友爆笑，「阿姨看起來也很想要」、「保潔阿姨：這波不虧」，又關注男子酒醒後反應和結局，「我相信他想死的心都有了」。不過也有網友批評男子行為離譜，認為應該嚴懲。

大陸抖音、Threads、X、Instagram（IG）等網絡平台2月底起流傳1段震撼影片，指大陸某酒吧內廁所內，有外籍男子借酒強吻「清潔阿姨」。

影片長約8秒，見到酒吧某角落裏，1名穿白衣長袖上衣、面露醉意的外籍男子，靠牆蹲在地上，雙手抓實站在前方的「清潔阿姨」。「清潔阿姨」掙扎想推開男子雙手但不果，男子竟把「清潔阿姨」拉近，站起強吻「清潔阿姨」臉部。

被突襲得手，「清潔阿姨」奮力推開男子，臉上疑似掛着微笑，男子則退開半步。影片至此結束。

網友看過影片震驚，有人對阿姨反應感到爆笑，「阿姨看起來也很想要😂」、「保潔阿姨：這波不虧」、「我確定我看到阿姨在笑」、「阿姨笑的好燦爛」、「阿姨工作幾十年來，最開心的一天」、「以為老闆安排的年終禮物」、「姨定是你」、「錯過她的青春期，不要錯過她的更能期」、「霸道老外愛上保潔的我」。

也有網友關注男子酒醒後的心情，「我很想看他清醒後」、「如果他清醒後看到這一幕，我相信他想死的心都有了」。

不過亦有網友批評男子行為離譜，應該嚴懲，「連大媽都不放過，真是禽獸不如」、「毫無底線！這種人就該立刻驅逐出境、重罰！」。

