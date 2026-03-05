續稱李貞秀「女士」 是否提當選無效之訴？梁文傑：非陸委會職責

陸委會認定民眾黨立委李貞秀因擁有台灣、大陸「雙重戶籍」，而沒有登記參選立委資格，陸委會主委邱垂正5日接受平面媒體專訪時稱，將把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。至於會否提出當選無效之訴，陸委會副主委梁文傑下午在記者會上說，這不是陸委會的職責。

邱垂正5日上午接受自由時報「官我什麼事」節目專訪表示，依兩岸條例第21條規定，必須擁有台灣戶籍滿10年才可以登記公職候選人或參選公職。李貞秀自曝2025年3月才繳回除籍證明，「明顯違反兩岸條例，不具有登記參選的資格，是相當明確的。」我們會把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。

不過，李貞秀近日以補領畢業證書作比喻，批評政府惡意曲解法律，「難道補申請畢業證書，也是補申請那天才算畢業嗎？」

對此，梁文傑5日下午在例行記者會上回應稱，兩岸條例第9條之1第3項寫得明明白白，要去註銷中國大陸戶籍，並且向內政部提出相關證明才算數。起算的那一天，就是你註銷之後把相關證明文書，包括兩岸公證程序、海基會文書程序都做完，然後向內政部提出證明，那時候才算完成撤銷手續。

梁文傑說，我們不會去追認你過去多久以前撤銷。台灣這邊的法律規定很清楚，就是要繳回證明的那一天才算完成程序。在2025年3月之前，李貞秀「女士」從來沒有提出過註銷大陸戶籍的證明給內政部移民署，所以我們認定她在2025年3月才把手續完成。凡是過去有交的，內政部移民署都有存檔。

至於是否提當選無效之訴，梁文傑表示，陸委會是解釋兩岸條例的主管機關，我們的解釋就是李「女士」當初登記為不分區立委候選人時，確實沒有完成註銷大陸身分的程序，所以資格是有疑問的。至於由哪個單位提起訴訟，選罷法有規定，這並不是陸委會的職責。