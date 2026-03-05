快訊

陸國資委主任：「做活」央企國企 要建立科技人員獎勵機制

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國資委主任張玉卓5日表示，要「做活」央企國企、建立科技人員獎勵機制。（央視畫面截圖）
大陸國資委主任張玉卓5日表示，「十四五」時期，中央企業資產總額連續跨上70兆元、80兆元、90兆元人民幣（人民幣，單位下同）3個台階，利潤總額比上一個五年增長了56.2%。未來，做大國有企業和國有資本要從三方面突破。他表示，要「做活」央企國企，要建立科技人員獎勵機制

張玉卓5日上午在北京人民大會堂「部長通道」上表示，做大國有企業和國有資本，要從三方面突破。

他分析，首先是把更多的國有資產往「三個集中」的方向來集中，即向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中；二是機制性的改革要有突破，要把國有企業特別是中央企業做活，建立更加有效的激勵機制；三是監管的有效性要有所突破，既要「放得活」又要「管得好」。

據中國青年報，張玉卓表示，下一步要讓機制性改革有突破，使國有企業特別是中央企業「做活」，為此要在中央企業內、國有企業內研究如何建立更加有效的激勵機制。

「首先要從科技人員開始激勵。」張玉卓表示，要對從事基礎研究的人員進行長周期的管理，按照節點建立獎勵機制，以此真正地把內生動力激發出來。

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

大陸全國兩會對於今年政府工作任務布署，將著力強大國內市場，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資。加緊培育壯大新動能。大陸國務院總理李強5日上午的政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

因應中東衝突 路透：北京敦促大陸煉油企業暫停燃料出口

中東戰火蔓延，恐引爆新一波能源危機。路透5日引述數名行業及貿易知情人士透露，因中東衝突導致煉油廠產量下降，大陸官方已敦促企業暫停簽署新的成品油出口合同，並儘量取消已承諾的發貨來引對這波變化。

與空降部隊意見不合？千問核心林俊暘閃辭 阿里急挽留

4日凌晨，X平台上一則簡短的英文動態引爆科技圈；阿里巴巴最年輕P10級技術負責人、千問大模型的核心掌舵者林俊暘發文自曝已從阿里千問（Qwen）離職。林俊暘2日才剛在X平台上獲得特斯拉行政總裁馬斯克讚賞，沒多久就宣布離職，引發揣測。據報導，千問還有多位骨幹因林俊暘的離開而相繼出走，網傳此次地震或因Gemini領導空降千問有關。由於時值阿里創辦人馬雲赴杭州，業界猜測林俊暘等人將獲高層緊急挽留，但尚無法證實。

陸科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

大陸科技部部長陰和俊5日表示，中國晶片攻關取得新突破。中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92兆元人民幣（單位下同），強度達到2.8%。基礎研究投入接近2,800億元，占比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

馬雲、阿里管理層罕見齊聚 外界解讀：AI成發展最核心

阿里巴巴創辦人馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層日前赴杭州雲谷學校，與校長和教職人員交流；這是核心管理層罕見地全部聚集，被外界解讀為阿里系在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

