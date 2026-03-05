陸國資委主任：「做活」央企國企 要建立科技人員獎勵機制

大陸國資委主任張玉卓5日表示，「十四五」時期，中央企業資產總額連續跨上70兆元、80兆元、90兆元人民幣（人民幣，單位下同）3個台階，利潤總額比上一個五年增長了56.2%。未來，做大國有企業和國有資本要從三方面突破。他表示，要「做活」央企國企，要建立科技人員獎勵機制。

張玉卓5日上午在北京人民大會堂「部長通道」上表示，做大國有企業和國有資本，要從三方面突破。

他分析，首先是把更多的國有資產往「三個集中」的方向來集中，即向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中；二是機制性的改革要有突破，要把國有企業特別是中央企業做活，建立更加有效的激勵機制；三是監管的有效性要有所突破，既要「放得活」又要「管得好」。

據中國青年報，張玉卓表示，下一步要讓機制性改革有突破，使國有企業特別是中央企業「做活」，為此要在中央企業內、國有企業內研究如何建立更加有效的激勵機制。

「首先要從科技人員開始激勵。」張玉卓表示，要對從事基礎研究的人員進行長周期的管理，按照節點建立獎勵機制，以此真正地把內生動力激發出來。