陸政府報告稱「打擊台獨分裂」 陸學者：與「和平發展」並行推進

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海東亞研究所副所長包承柯。（本報系資料照）
對於今年大陸總理李強在5日的政府工作報告中，將「反對台獨分裂」升高為「打擊台獨分裂」，大陸資深涉台學者包承柯接受新加坡《聯合早報》採訪時分析，「打擊台獨」並非今年才出現，而是延續近年來政策表述脈絡。

包承柯說，2024年民進黨繼續執政台灣後，大陸對台政策更趨向以打擊台獨為主軸，「實際上從去年、前年的（大陸全國）對台工作會議上，已經這麼提出來了，今年的政府工作報告只是使得這個方面更加的明確、更加的嚴厲。」

但包承柯強調，從官方論述邏輯來看，「打擊台獨」與「和平發展」是並行推進的方針。

另外，李強宣讀政府工作報告時，並未提及兩岸經濟與社會融合發展相關內容。不過，大會提供給媒體的報告電子版全文則載明，要「深化兩岸交流合作與融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享有同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。」

包承柯認為，李強沒有念出完整內容，一來可能是考慮時間因素，二來也凸現有念出的部分是對台政策主軸，「融合發展」則是這些主軸的進一步落實。

在今年兩會前，包承柯受訪時表示，兩岸關係整體基調在大陸全國對台工作會議上有了基本確定，將在兩會期間就相關議題做出相對應的講話。預期今年對台工作主旨是推進兩岸加強交流，並根據台灣方面是否有「台獨」新動作做出應對，以兩岸情況動態調整對台政策。

賴總統稱對岸「大陸」 國台辦：兩岸是一家人

相關新聞

大陸「十五五規劃」涉台專章出爐 強調「堅定守護中華民族共同家園」

大陸十五五規劃綱要草案，目前正在大陸全國人大會議審查程序中，官方5日公布的草案文件顯示，除了重申九二共識、反對台獨外，官方還強調「牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園」。此外還有「共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

中共軍費今年破人民幣1.9兆元 增長7%

大陸財政部5日上午在提交給大陸全國人大會議的2026年中央和地方預算草案報告，針對軍費部分，編列人民幣1兆9,095.61億元（約合新台幣8兆7,676億元），同比增長7%。

大陸政府工作報告 陸總理李強：堅決反對霸權主義、維護國際公平正義

在美國派兵抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、以及美國和以色列襲擊伊朗後中東局勢震盪的背景下，大陸全國人大5日上午召開會議，大陸總理李強在政府工作報告文件中，明確表態要「堅決反對霸權主義和強權政治，維護國際公平正義」。

大陸總理李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

王毅與阿聯副總理、沙國外交大臣通電 稱陸方將派中東問題特使斡旋

中東局勢動盪，大陸外長王毅4日分別與阿聯副總理兼外長阿卜杜拉、沙國外交大臣費薩爾通電話，與兩人通電話時，王毅均提到，中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋。

盼兩岸旅遊有所突破 大陸文旅部前副部長：非常希望更多陸客去台灣

大陸2026年政協會議4日下午開幕，在涉台議題上，前國台辦副主任陳元豐表示自己已不再崗位上，並未具體回應兩岸關係議題，而前大陸文旅部副部長李群則向本報表示「我們這方非常希望能夠更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸來」，認為今年兩岸旅遊是否可能有突破「需要雙方努力」。

