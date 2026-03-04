比亞迪電動車挨過伊朗導彈轟炸「異常堅挺」 專家這樣解釋

中東局勢持續升溫，日前，一枚伊朗導彈在耶路撒冷周邊爆炸，路面炸出數米深坑，多車受損。然而，現場一輛疑似比亞迪電動車卻在波及後「異常堅挺」，不但車身主體完整，雙閃燈更持續亮起，引起熱議。

軍事專家白孟宸指出，車輛或因遠離爆炸中心，僅受碎片波及，呼籲公眾理性看待戰場偶然性。

綜合《深藍財經》、鳳凰網財經《公司研究院》報道，3月1日，一枚伊朗導彈在耶路撒冷周邊爆炸。報道稱，導彈爆炸後在路面留下明顯彈坑，周邊多輛汽車受損嚴重，交通標誌牌被直接炸飛，這次爆炸共造成6人受傷，沒有人死亡。

值得注意的是，即便爆炸現場的路面被炸出幾米深的坑，碎石滿天飛，可是一輛疑似比亞迪元PLUS（海外版稱ATTO 3）卻異常堅挺，不僅車身主體完整，車門能正常打開，就連雙閃燈都還在亮，說明電路和電池都沒出事。

比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天轉發相關新聞並表示「安全就是最大的豪華」，疑似側面確認該車為比亞迪。

軍事專家白孟宸：實屬偶然，應理性看待

對此，軍事專家白孟宸表示，這宗事件中存在較強的偶然性。將其簡單概括為「汽車硬扛導彈」在軍事技術層面並不準確，公眾應理性看待這類戰場偶然性事件。

白孟宸進一步分析指出，從畫面來分析，車輛後方和側面似乎有衝擊波導致的形變痕跡，但車體被擊穿的痕跡較少，車體側面散落比較完整的玻璃，似乎也不符合接近爆炸中心承受衝擊波可能帶來的玻璃飛濺的情況。

據他推測，車輛主要還是因為導彈彈體殘片在車輛後方墜落撞擊地面產生的較小衝擊破而受損。

此外，他指出，受損車輛的位置值得推敲。從彈坑形態與車輛相對位置來看，該車很可能原本並不在畫面所顯示的位置。車身在承受衝擊波後發生了位移，這解釋了為何車輛側面雖有變形，卻未出現爆炸點附近應有的密集貫穿傷或高溫灼燒痕跡。如果是真正的爆炸，以該車與彈坑的距離，車輛很可能遭受更徹底的破壞。

值得注意的是，事故發生後車輛雙閃燈持續工作，似乎表明其系統在衝擊後仍然具備一定功能。

專家強調，雖然此次場景特殊，但車輛能夠承受一定衝擊且未起火，也從側面反映出近年來中國汽車工業在材料科學、車身結構設計及三電系統（電池、電機、電控）安全性上的長足進步。這些基礎工業的提升，客觀上增強了車輛在各種極端情況下的安全冗餘。

