快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪電動車挨過伊朗導彈轟炸「異常堅挺」 專家這樣解釋

香港01／ 撰文：盧詩文
一輛疑似比亞迪元PLUS（海外版稱ATTO 3）的汽車不幸被爆炸波及。（新聞晨報）
一輛疑似比亞迪元PLUS（海外版稱ATTO 3）的汽車不幸被爆炸波及。（新聞晨報）

中東局勢持續升溫，日前，一枚伊朗導彈在耶路撒冷周邊爆炸，路面炸出數米深坑，多車受損。然而，現場一輛疑似比亞迪電動車卻在波及後「異常堅挺」，不但車身主體完整，雙閃燈更持續亮起，引起熱議。

軍事專家白孟宸指出，車輛或因遠離爆炸中心，僅受碎片波及，呼籲公眾理性看待戰場偶然性。

綜合《深藍財經》、鳳凰網財經《公司研究院》報道，3月1日，一枚伊朗導彈在耶路撒冷周邊爆炸。報道稱，導彈爆炸後在路面留下明顯彈坑，周邊多輛汽車受損嚴重，交通標誌牌被直接炸飛，這次爆炸共造成6人受傷，沒有人死亡。

值得注意的是，即便爆炸現場的路面被炸出幾米深的坑，碎石滿天飛，可是一輛疑似比亞迪元PLUS（海外版稱ATTO 3）卻異常堅挺，不僅車身主體完整，車門能正常打開，就連雙閃燈都還在亮，說明電路和電池都沒出事。

比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天轉發相關新聞並表示「安全就是最大的豪華」，疑似側面確認該車為比亞迪。

軍事專家白孟宸：實屬偶然，應理性看待

對此，軍事專家白孟宸表示，這宗事件中存在較強的偶然性。將其簡單概括為「汽車硬扛導彈」在軍事技術層面並不準確，公眾應理性看待這類戰場偶然性事件。

白孟宸進一步分析指出，從畫面來分析，車輛後方和側面似乎有衝擊波導致的形變痕跡，但車體被擊穿的痕跡較少，車體側面散落比較完整的玻璃，似乎也不符合接近爆炸中心承受衝擊波可能帶來的玻璃飛濺的情況。

據他推測，車輛主要還是因為導彈彈體殘片在車輛後方墜落撞擊地面產生的較小衝擊破而受損。

此外，他指出，受損車輛的位置值得推敲。從彈坑形態與車輛相對位置來看，該車很可能原本並不在畫面所顯示的位置。車身在承受衝擊波後發生了位移，這解釋了為何車輛側面雖有變形，卻未出現爆炸點附近應有的密集貫穿傷或高溫灼燒痕跡。如果是真正的爆炸，以該車與彈坑的距離，車輛很可能遭受更徹底的破壞。

值得注意的是，事故發生後車輛雙閃燈持續工作，似乎表明其系統在衝擊後仍然具備一定功能。

專家強調，雖然此次場景特殊，但車輛能夠承受一定衝擊且未起火，也從側面反映出近年來中國汽車工業在材料科學、車身結構設計及三電系統（電池、電機、電控）安全性上的長足進步。這些基礎工業的提升，客觀上增強了車輛在各種極端情況下的安全冗餘。

延伸閱讀：

小米新雙門超跑曝光　比亞迪發布車對車充電新技術擺脫充電樁束縛

｢世界工廠｣到｢全球智造｣　深圳工業產值破5萬億　比亞迪出海領跑

文章授權轉載自《香港01》

比亞迪

相關新聞

比亞迪電動車挨過伊朗導彈轟炸「異常堅挺」 專家這樣解釋

中東局勢持續升溫，日前，一枚伊朗導彈在耶路撒冷周邊爆炸，路面炸出數米深坑，多車受損。然而，現場一輛疑似比亞迪電動車卻在波及後「異常堅挺」，不但車身主體完整，雙閃燈更持續亮起，引起熱議。

遼寧女跨4000公里帶1米長雲南大豆莢回家 稱其為「夢中情豆」

近日，大陸一名女子從雲南普洱購買巨大豆莢坐飛機的影片走紅網絡。影片顯示，大豆莢的形狀扭曲酷似一條蛇，該女子將其盤在身上稱「這是夢中情豆」，並詢問大家是否可以正常帶上飛機。影片獲得數萬點讚，評論區網民紛紛留言對豆莢品種表示好奇。

香港葵涌廣場買60元香腸竟被扣608元！顧客氣炸當場對質 店員1舉動引質疑

葵涌廣場一顧客購買60元香腸卻被扣608元，引發質疑。事主要求確認收據後，發現店員未能記錄正確金額。雖然最終獲退款，但她批評店家操作誤差過大，並提醒大家在付款前要仔細確認金額。

PayMe突收168元！陌生人稱轉錯帳 她憂詐騙通知客服 後續發展超展開

香港一名女子在 PayMe 收到陌生人轉帳168元，對方聲稱轉錯帳後要求退回。雖然金額不大，但她擔心可能是詐騙，最終決定聯絡客服處理，引發網友熱議。專家建議，應該透過銀行處理轉帳問題以確保安全。

大陸研究發現：老鼠上過太空後超會生！

大陸「神舟21號」太空船去年將四隻實驗小鼠帶上中國空間站，這是中國首次開展的空間站小型哺乳動物科學實驗。央視新聞報導，「航天小鼠」返回地球僅三個多月，其中一對小鼠迄今已順利生下三窩幼鼠，三胎分別生了九隻、十隻和九隻幼鼠，比普通小鼠還會生！

「胸大讓嬰兒有奶吃」 中飲品巨頭椰樹廣告標語再惹眾怒

中國飲品巨頭椰樹集團宣傳廣告語再掀爭議，近日該集團對外開放工廠參觀，多名網友在社交平台投訴，椰樹集團工廠的宣傳廣告語涉嫌低俗，最具爭議的一張廣告圖寫有「大大大」、「椰樹女員工胸這麼大」、「追求胸大是讓嬰兒有奶吃」等文案，遊客拍下後在網上瘋傳，引爆輿論炮轟，直斥其「死性不改」，將低俗營銷刻入品牌DNA。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。