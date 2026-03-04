遼寧女跨4000公里帶1米長雲南大豆莢回家 稱其為「夢中情豆」

近日，大陸一名女子從雲南普洱購買巨大豆莢坐飛機的影片走紅網絡。影片顯示，大豆莢的形狀扭曲酷似一條蛇，該女子將其盤在身上稱「這是夢中情豆」，並詢問大家是否可以正常帶上飛機。影片獲得數萬點讚，評論區網民紛紛留言對豆莢品種表示好奇。

《極目新聞》報道，來自遼寧大連的陳女士表示，自己一共花了64元人民幣購買的豆莢，含4元一個豆，帶回家後準備當裝飾。3月2日，陳女士表示自己已經跨越4000公里將豆莢從雲南帶回了東北，中途還在成都轉了一次機。

影片走紅後，許多網民在下方分享偶遇當事人的圖片，還有很多人分享自己從雲南帶回一整個巨大豆莢的照片。有雲南本地網民好奇詢問「要這個豆幹什麼」。

什麼品種的豆莢這麼大？

據了解，該豆莢學名為榼籐，是豆科、榼籐屬植物，俗稱「過江龍」，常見於中國雲南、福建、廣東、廣西等地，其豆莢可長達1米以上，是中國最大的豆莢。因其形狀千姿百態，備受外地遊客喜愛。

近年來，用榼籐製作的手工藝品在雲南多地市集出現，價格通常在幾元到數十元不等，吸引許多遊客購買。

文章授權轉載自《香港01》