PayMe突收168元！陌生人稱轉錯帳 她憂詐騙通知客服 後續發展超展開

香港01／ 田中貴／報導
行動支付示意圖。圖／AI生成
轉帳工具越來越方便，但詐騙風險也跟著提高。香港一名女生在網路發文表示，日前她的PayMe帳號在大年初九（25日）突然收到一名陌生女子轉帳港幣42元（約新台幣168元），對方還用英文祝她生日快樂。

沒多久，對方又轉了港幣0.01元（約新台幣0.04元），並留言道歉稱自己「轉錯帳」，要求她退回那港幣42元（約新台幣168元）。原PO表示，「我不會貪這168元，但有點擔心是不是詐騙」。

小額金錢也可能有風險

雖然金額不大，但她為了保險起見，決定聯絡客服中心處理。她也在文中直言，「如果你不是詐騙，希望你不要再轉錯帳給別人，突然要人家退錢真的很麻煩；如果是詐騙，祝你這輩子都沒錢吃飯」。不少網友認同她的做法，認為「交給銀行處理最安全」、「一定要找銀行，才能保障雙方」。

轉錯帳女生現身留言

事件後續更掀起討論，疑似轉錯帳的當事女生現身留言道歉，「真的不好意思打擾你」。她解釋，上週有朋友生日，原本是轉帳買珍珠奶茶費用，順便祝對方生日快樂，結果不小心轉錯人。不過她也語帶不滿表示，「我沒有覺得你騙我錢，也有禮貌跟你說sorry，但不覺得你需要公開我。說真的，我也沒預期你一定會退」。

網友熱議：金額小，但風險大

該名女子的發言引發大量討論，有網友直言，「轉錯帳本來就是你的責任」、「講話雖然沒罵人，但態度真的不太好」、「就算不是詐騙，也確實造成別人困擾」、「168元是小錢，但萬一是可疑帳戶，風險比金額大」。也有人提醒，若誤與可疑帳戶私下交易，未來帳號可能受影響，甚至捲入洗錢風險。

專家與網友建議：一律透過銀行處理

有網友指出，轉錯帳女子曾嘗試傳送退款連結，但原PO沒有點擊，而是選擇通知客服。對此不少人表示支持，「9成留言都叫妳找銀行處理，就妳在抱怨」。也有人分析，若對方懷疑帳戶有問題，直接轉回款項等於再次交易，雙方都可能有風險。因此透過官方客服處理，才是最安全方式。

文章授權轉載自《香港01》

