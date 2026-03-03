快訊

香港葵涌廣場買60元香腸竟被扣608元！顧客氣炸當場對質 店員1舉動引質疑

香港01／ 謝茜嘉／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

購物付款真的要看清楚金額，避免多付冤枉錢！有民眾在網路上指控，葵涌廣場3樓一間餐飲店疑似多收費。事情起因是她用八達通購買港幣15元（約新台幣60元）兩條香腸，隱約看到刷卡機顯示金額為港幣152元（約新台幣608元），但當下已經感應付款，只好要求店家列印收據確認，沒想到店員給的收據卻顯示港幣15元（約新台幣60元）。

事主半信半疑之下，用手機查詢八達通交易紀錄，結果真的被扣了608元。雖然店員最後有退款，但她仍怒批「真的太誇張了！」直言，「你們這樣做生意真的很誇張！」

網友看法兩極

不少網友留言表示，「這就是用手機八達通的好處，可以馬上查紀錄」。但也有人認為可能只是操作失誤，「也太貴的香腸，應該是手滑按錯」、「60元兩條，結果按成608元，可能一時恍神」。也有網友提醒，「我在感應付款前一定會先看清楚金額，寧願被催一下，也不要刷錯金額」。另有人指出，店家收據與八達通扣款紀錄可能不同，且店員理論上無法私自更改扣款金額，因此未必是故意詐騙。

事主還原經過

事主在Threads發文表示，當時店員將八達通機器放得比較低，她沒看清楚金額（對方也沒有讓她先確認就直接感應），隱約看到港幣152元（約新台幣608元），但當下已經「嗶」下去了，讓她心裡一驚。她要求列印收據確認，店員卻用另一台機器印出港幣15元（約新台幣60元）的收據。她表示「我相信自己沒看錯」，於是立刻用手機查交易紀錄，果然顯示扣款港幣152元（約新台幣608元）。

當她出示紀錄後，店員神情鎮定，還叫另一位同事出來處理。事主當場表明若不退款就報警處理，最後店家才退還差額。

交易紀錄未顯示完整店名

事主表示，八達通紀錄只顯示「餐飲／會所」，沒有完整店名。她認為若當時沒有當場查詢紀錄、沒有拿收據，離開後恐怕很難追回款項。她也提醒大家，「一定要看清楚金額再感應付款」、「沒必要盡量不要用八達通付款」。

網友提醒：感應前一定看清楚金額

不少網友留言提醒，「現在很多人習慣一拿卡就直接感應，真的要改掉這個習慣」。也有人表示，「小額乾脆付現比較安心，真的要多留意」。

PayMe突收168元！陌生人稱轉錯帳 她憂詐騙通知客服 後續發展超展開

香港一名女子在 PayMe 收到陌生人轉帳168元，對方聲稱轉錯帳後要求退回。雖然金額不大，但她擔心可能是詐騙，最終決定聯絡客服處理，引發網友熱議。專家建議，應該透過銀行處理轉帳問題以確保安全。

大陸研究發現：老鼠上過太空後超會生！

大陸「神舟21號」太空船去年將四隻實驗小鼠帶上中國空間站，這是中國首次開展的空間站小型哺乳動物科學實驗。央視新聞報導，「航天小鼠」返回地球僅三個多月，其中一對小鼠迄今已順利生下三窩幼鼠，三胎分別生了九隻、十隻和九隻幼鼠，比普通小鼠還會生！

「胸大讓嬰兒有奶吃」 中飲品巨頭椰樹廣告標語再惹眾怒

中國飲品巨頭椰樹集團宣傳廣告語再掀爭議，近日該集團對外開放工廠參觀，多名網友在社交平台投訴，椰樹集團工廠的宣傳廣告語涉嫌低俗，最具爭議的一張廣告圖寫有「大大大」、「椰樹女員工胸這麼大」、「追求胸大是讓嬰兒有奶吃」等文案，遊客拍下後在網上瘋傳，引爆輿論炮轟，直斥其「死性不改」，將低俗營銷刻入品牌DNA。

春節開車返鄉「外掛毛孩」成潮流？ 四川高速公路驚現62具貓狗屍體

2月25日，四川的吳先生在樂山開往重慶的約300公里高速路上，發現累計62具貓狗屍體，其中約七、八隻是狗，其餘多為貓，推測是因不少飼主春節返鄉途中用簡陋的編織袋、膠袋，將寵物吊在車後或放在車頂，因缺乏相關防護遭遇事故。

閃婚後妻拒同房…陸男離婚不成到女方家喊「騙婚」 開直播揪網吃瓜

農曆新年期間，大陸河北邢台一起婚姻家庭糾紛引發關注。男方親屬多次上門女方娘家，用禮炮車、喇叭高喊「騙婚」、「還聘禮錢」，並直播相關內容，導致大量村民及網友圍觀，事件迅...

