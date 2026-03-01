春節開車返鄉「外掛毛孩」成潮流？ 四川高速公路驚現62具貓狗屍體

快訊

香港01／ 撰文／吳真銘
許多網友反映在高速上看到類似的事故。 圖／抖音@晴天不睡覺
許多網友反映在高速上看到類似的事故。 圖／抖音@晴天不睡覺

2月25日，四川的吳先生在樂山開往重慶的約300公里高速路上，發現累計62具貓狗屍體，其中約七、八隻是狗，其餘多為貓，推測是因不少飼主春節返鄉途中用簡陋的編織袋、膠袋，將寵物吊在車後或放在車頂，因缺乏相關防護遭遇事故。

《頭條新聞》報導，據吳先生稱，他在從四川樂山開往重慶的路上，發現有許多寵物的屍體，數量約有62隻。他還稱，有幾隻寵物狗身上穿著衣服，毛髮也比較乾淨，「明顯是家養寵物」。他推測，很多人返鄉途中「跟風」把寵物掛在車外，沒做好防護措施，導致寵物遭遇事故。

「開車帶寵物回家過年」是近年來的流行現象，其中「外掛」的方式成為社群媒體上的熱門內容。一些飼主為寵物製作了結實、透光透氣的鐵籠或箱子，被稱為「移動的窩」，受到網友稱讚；但也有一些人用簡陋的編織袋、膠袋，將寵物吊在車後或放在車頂，造成安全隱患。

目前已有多名網友反映類似的事故，在網路上發布自己在高速上看到的寵物屍體的照片，紛紛表示「很心痛」。

文章授權轉載自《香港01》

寵物 高速公路 春節返鄉

2月25日，四川的吳先生在樂山開往重慶的約300公里高速路上，發現累計62具貓狗屍體，其中約七、八隻是狗，其餘多為貓，推測是因不少飼主春節返鄉途中用簡陋的編織袋、膠袋，將寵物吊在車後或放在車頂，因缺乏相關防護遭遇事故。

